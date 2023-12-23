台灣碳交易首日 成交8.8萬噸

台灣碳權交易所22日舉行國際碳權交易平台啟動暨首購企業授證儀式，經濟部長王美花（左起）、金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫、環境部長薛富盛、碳交所董事長林修銘一起啟動碳權交易平台。（記者潘俊宏／攝影）

台灣碳交所22日正式推出國際碳權交易平台，首批上架七個碳權專案，專案類型包括潔淨水源、太陽能發電、風力發電和沼氣發電，共27家企業參與，首日成交8萬8520噸二氧化碳當量的碳權，成交價格落於每公噸3.9至12美元之間。碳交所表示，明年國內碳權就會上架，提供國內企業法人採購碳權更多選擇。

碳交所董事長林修銘昨表示，22日正式開板的「國際碳權交易平台」，整合「碳權流」及「金流」，是台灣第一個實現標準化交易作業的碳權交易平台。

首批上架七個碳權專案，專案類型包括潔淨水源、太陽能發電、風力發電和沼氣發電，專案案場位於亞洲、非洲和南美洲，賣方則來自瑞士、英國、新加坡 和台灣。首批交易的27家企業中，包括14家金控，以及台積電 、中鋼、長榮 海運等產業龍頭。

碳交所總經理田建中表示，開板首日賣掉8.8萬噸碳權，目前還有數萬噸碳權可以銷售，碳交所也會視市場需要持續引進。

不過，目前在碳交所上架的國際碳權無法抵減國內碳費及歐盟碳關稅（CBAM），現階段只能提供廠商進行碳中和，以符合國際供應鏈及ESG等要求。田建中指出，碳交所初期交易量可能會比較低，且兩、三年內應該不會有大爆發，可能得等CBAM開始收錢，企業實質需求非常強烈後才有機會。

除了台灣，新加坡、韓國、日本、馬來西亞、印尼等亞洲國家近期也都陸續推出碳交易平台。

相較於亞洲具指標性的新加坡碳交所CIX，台灣碳交所開板第一天交易規模達8.8萬噸、80多萬美元，是CIX首發時的五倍；不過，台灣碳交所與CIX結構不同，田建中表示，CIX只做國際碳權業務，沒有國內碳權，但台灣碳交所的國內碳權交易平台明年就會開板，且碳交所也肩負政策任務，與CIX以營利為導向不同。