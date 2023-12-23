人民幣超越日圓 成為國際支付第4大貨幣

SWIFT最新數據顯示，今年11月，人民幣在全球支付使用量排名超越日圓，排名升至第四，市占率更來到歷史新高的4.6%。（中通社）

環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新數據顯示，今年11月，人民幣在全球支付使用量排名超越日圓，成為國際支付中的第四大貨幣 ，是人民幣自2022年1月以來首次重返前四名，市占率更來到歷史新高的4.61%。

SWIFT數據顯示，今年11月人民幣在全球支付交易中的占比從10月的3.60%升至4.61%；日圓占比從10月的3.91%降至3.41%。

其他貨幣方面，11月美元在全球支付交易中由前月的47.25%降至47.08%，仍位居第一；歐元從23.36%降至22.95%；英鎊從7.33%降至7.15%。

新華財經報導，法國巴黎銀行資產管理公司亞太區高級策略師Chi Lo評論稱，今年出現了一系列有利於人民幣國際使用的積極進展，11月的 SWIFT資料「甚至可能是人民幣市占緩慢上升趨勢的開始」。

SWIFT指出，80%的離岸人民幣交易是通過香港進行的，其他主要境外交易中心包括英國、新加坡 和美國。

中國積極推動人民幣國際化，希望人民幣能夠跨越國界在境外流通，成為國際上普遍認可的計價、結算及儲備貨幣。

近年來，地緣政治和全球經濟格局的變化，使得國際貨幣體系走向多元化的需求更為迫切。

新華財經報導，在政策引導和經濟基本面的支撐下，人民幣國際化逐步推進，人民幣在國際上的接受和認可程度也在逐步提高。

中國人民銀行（中國央行 ）行長潘功勝此前表示，人行將穩慎扎實的推進人民幣國際化，積極提升跨境人民幣業務服務實體經濟的能力。

潘功勝表示，人民辦進一步深化外匯領域改革開放，促進貿易和投融資便利化。穩步擴大金融市場制度型開放，拓展境內外金融市場互聯互通。