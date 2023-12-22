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中國個人電腦市場 今年估降18% 明年可望增4%

記者謝守真／綜合報導
Canalys預計明年第二季起，中國PC市場單季銷售就能實現年增率轉正。（路透）
Canalys預計明年第二季起，中國PC市場單季銷售就能實現年增率轉正。（路透）

市場研究機構Canalys報告指出，2023年全年中國的個人電腦市場（不含平板電腦）將下降18%，2024年將出現4%的小幅增長，原因是策略性產業的大型企業在IT方面的投資，將推動商業需求進一步復甦。Canalys預計明年第二季起，中國PC市場單季銷售就能實現年增率轉正。

Canalys指出，今年第三季中國個人電腦（PC）市場正在進一步恢復，出貨量達1100萬台，年減16%，但季增15%。當中，桌上型電腦帶動反彈，出貨量僅跌9%至340萬台。而筆記型電腦按年減18%，反映出終端消費需求仍然疲軟。

然而，相較之下，由於季節性促銷及教育和娛樂數位化趨勢的發展，平板電腦市場維持發展勢頭，年增16%達到740萬台。

對此，Canalys分析師徐穎指，伴隨中國經濟的復甦節奏，大企業整體IT投資仍較為保守，而中小型企業則面臨諸多營運挑戰。但在些領域的IT投資，例如政府部門，以及在AI浪潮帶動下一些前沿產業公司，均顯現出一些增長的跡象。

另，據該機構數據，聯想出貨量在今年第三季仍蟬聯冠軍寶座；惠普則以市占率11%居於第二位；第三名則是華為，儘管銷量年減5%，但其市占率卻有所增加。戴爾和華碩分別居於第四和第五，但兩者都顯示大幅下降36%。

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