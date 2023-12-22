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廣州規畫都市圈 去年GDP4.46兆 中心城區實現1小時通達

財經新聞組／綜合報導
廣州持續推進都市圈發展規畫。圖為深江鐵路施工現場。（新華社）
廣州持續推進都市圈發展規畫。圖為深江鐵路施工現場。（新華社）

「廣州都市圈發展規畫」20日正式發布。該「規畫」涉及範圍約2萬平方公里，2022年該都市圈GDP約4.46兆元人民幣（約6247億美元）。

中新社報導，根據「規畫」，廣州都市圈範圍包括廣州市、佛山市全域，肇慶市端州區、鼎湖區、高要區、四會市，清遠市清城區、清新區、佛岡縣，土地面積約2萬平方公里，2022年常住人口約3257萬人。2022年該都市圈人均GDP約13.7萬元，經濟密度約2億元/平方公里。

值得一提的是，該都市圈各市產業各具特色、優勢互補、梯度明顯，產業鏈、價值鏈關聯度較高，合作潛力巨大。

「規畫」提出總體發展目標：廣州都市圈要打造廣東高質量發展主引擎、中國高質量同城化示範區、中國製造業和服務業融合發展典範區，具體指標包括常住人口城鎮化率達88%、中心城區實現1小時乃至更短時間通達等。

該「規畫」明確構建一核兩極四軸的都市圈總體發展格局。即一核為廣佛核心區，兩極為肇慶、清遠城區，四軸指廣佛肇發展軸、廣清發展軸、與深圳都市圈聯動發展軸和與珠江口西岸都市圈聯動發展軸。 　　

為此，「規畫」提出了八大建設任務：推進基礎設施一體化；共促創新驅動發展；協作構建現代化產業體系；攜手打造國際一流營商環境；共建共享宜居都市圈；打造生態美麗都市圈；構築區域合作開放新格局；加快推動城鄉融合發展。 　　

廣州市發展改革委主任李海洲認為，編製廣州都市圈規畫，有利於資源要素優化配置，充分發揮廣州國家中心城市和佛山先進裝備製造業對周邊地區的輻射帶動作用，構建珠三角地區與北部生態發展合作共贏的區域發展新格局。

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