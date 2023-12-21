上證綜指、深證成指、創業板指數等3中國股指數 續寫今年新低

中國A股跌跌不休，上證綜指、深證成指及創業板指數等三中國股指數續寫今年新低，20日跌幅均超過1%，其中，上證指數逼近2900點關卡，收在2902點，下跌1%。

Wind統計顯示，滬深兩市20日成交金額達人民幣6636億元(約930億美元)，較前一交易日增加人民幣209億元。

其中，滬市成交人民幣2908億元，比上一交易日增加人民幣76億元，呈現放量下跌的情況。

國泰君安表示，滬指等三大指數刷新今年低點，近期指數展開持續調整，應對上保持一定謹慎，磨底階段建議對市場多一份耐心。

中原證券 認為，當前上證綜指與創業板指數的平均本益比分別為11.7倍、32.1倍，處於近三年中位數以下水準，市場估值依然處於較低區域，適合中長期布局。未來總體預計將維持蓄勢震盪格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。

東吳證券指出，目前市場仍在探底過程，操作上看投資 者可保持中低倉位進行短線熱點的交易，若後續出現明顯回升信號，則可擇機加碼。

國盛證券指出，從周線看，指數再度下探前期低點附近，量能逐步萎縮，將有望構成周線級別多重底形態，後市有望觸底反彈。可關注指數企穩帶動個股輪動機會。