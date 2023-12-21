我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

中國再出招 宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

中國瑞幸維權敗訴 反遭泰國瑞幸索償2.8億美元

記者林宸誼／綜合報導

中國瑞幸咖啡先前將泰國同名咖啡店以侵權為由告上法院卻敗訴，而泰國瑞幸母公司泰國皇家50R集團（50R group）已向法院提告，要求法庭判決中國瑞幸咖啡賠償經濟損失100億泰銖（2.8億美元），法院已立案受理。

瑞幸咖啡20日發布消息稱，關於被泰國假瑞幸索賠100億泰銖問題，情況還有待核實。

泰國頭條新聞報導，控告書內容顯示，泰國皇家50R集團在2020年時就已經向泰國商務部合法註冊瑞幸商標，且一切都依照泰國法律規則和程序辦理，並獲准使用該商標經營銷售茶和咖啡等飲料的咖啡店業務。

但後來中國瑞幸咖啡卻向泰國中央知識產權和國際貿易法院提出違反事實真相的訴訟，指控50R集團惡意註冊商標，對此初級法庭判決被告敗訴。但50R集團認為判決不公，向法庭提交反駁，且已在今年12月1日獲得勝訴。

泰國皇家50R集團表示，早期在法庭還沒做最終判決時，中國瑞幸就已多次強迫原告停止使用該商標，並且多次強制扣押對方的財產，造成受到嚴重的經濟損失，集團為打官司花費大量費用，對此要求法庭判決中國瑞幸咖啡給予總計100億泰銖的賠償。

去年1月就有中國網友爆料，泰國瑞幸咖啡店的裝修、Logo、咖啡杯、手提袋等設計與中國瑞幸咖啡店極為相似，只是Logo中的小鹿圖像左右翻轉。中國瑞幸咖啡之後闢謠並在泰國開店，還將「泰國瑞幸」告上法庭。該商標侵權案日前判決出爐，中國瑞幸最終敗訴收場。

泰國 咖啡 皇家

上一則

上證綜指、深證成指、創業板指數等3中國股指數 續寫今年新低

下一則

台灣11月外銷訂單年增1% 終結連14黑

延伸閱讀

中國瑞幸咖啡告泰國「瑞幸」敗訴 反遭索賠20億人民幣損失

中國瑞幸咖啡告泰國「瑞幸」敗訴 反遭索賠20億人民幣損失
泰國內閣通過同婚修正草案 21日送交國會審議

泰國內閣通過同婚修正草案 21日送交國會審議
「電影院每個角落都擠滿了人」泰國鬼片恐怖到有陰影

「電影院每個角落都擠滿了人」泰國鬼片恐怖到有陰影
少年足球隊曾受困18天 泰國「睡美人洞」將開放探索行程

少年足球隊曾受困18天 泰國「睡美人洞」將開放探索行程

熱門新聞

債市將聯準會釋出的「鴿派」訊息，解讀成Fed將全速降息。（路透）

債市投資人預期：聯準會將全速降息

2023-12-17 15:14
好市多執行長賈蘭提14日在財報法說會中說，上季共賣出價值1億美元的1英兩金條。（美聯社）

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

2023-12-15 06:28
前財政部長桑默斯。（路透）

Fed會急著降息、通膨終究是暫時的？桑默斯訪談全說了

2023-12-15 05:44
避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2023-12-19 13:32
巴隆周刊公布2024年最看好的十支股票名單，阿里巴巴、Google母公司Alphabet、「股神」巴菲特的波克夏公司，以及因新冠疫苗崛起的NioNTech（BNT）都上榜。圖／路透

巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜

2023-12-16 15:33
為安全起見，亞馬遜、沃爾瑪及目標百貨等美國零售巨擘已自願停售以兒童為行銷對象的水晶寶寶。（取材自推特）

亞馬遜、沃爾瑪等零售巨人 自願停售「水晶寶寶」

2023-12-13 13:52

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元

不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元