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阿里集團大一統 吳泳銘兼任阿里、淘天與阿里雲智能集團CEO

記者林宸誼／綜合報導
阿里巴巴集團CEO吳泳銘將兼任淘天集團CEO。（路透）
阿里巴巴集團CEO吳泳銘將兼任淘天集團CEO。（路透）

阿里巴巴管理層再有調動，今年回歸上任阿里集團CEO的元老吳泳銘，繼今年5月起逐步接手淘天集團董事長、阿里雲智能集團董事長兼CEO職位後，最新將兼任淘天集團CEO。自此，48歲的吳泳銘將同時擔任阿里巴巴集團、淘天集團和阿里雲智能集團三項CEO職務，阿里邁入大一統時代。

財經網站金融界報導，阿里方面表示，這有助於以技術創新引領淘天變革，確保集團聚焦兩大核心戰略—電商和雲業務，形成統一指揮和高強度持續投入。

阿里巴巴20日還宣布，淘天集團原CEO戴珊將協助籌建阿里巴巴集團資產管理公司。阿里沒有公布其職稱，只強調是「阿里巴巴變革之後新的業務職能」。阿里巴巴稱，該新成立的資產管理公司，會專注管理公司非核心資產的營運。

阿里巴巴今年3月啟動組織變革，蔡崇信和吳泳銘9月分別接任阿里巴巴集團董事會主席和首席執行官（CEO）。隨後，吳泳銘宣布確立「用戶為先、AI驅動」兩大戰略重心，並就兩大重心業務梳理，重塑戰略業務優先順序，同時進行管理團隊年輕化改革。

在11月阿里季度業績電話會議上，吳泳銘首次向外界披露新戰略藍圖，將阿里面向未來十年的重要優先順序明確三個方向，也就是技術驅動的互聯網平台業務，AI驅動的科技業務，全球化的商業網路。

這次人事調整距離阿里創辦人馬雲11月28日在內網回應員工稱「祝賀拼多多，堅信阿里會變，阿里會改」，僅僅過去20餘天。阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信20日在全員信中表示︰「全新的時代，需要全新的戰略和組織體系變革。正視過去，面向未來，改變自己，相信經歷這輪變革的阿里巴巴將完成蛻變。」

蔡崇信的全員信解釋戴珊調任原因，表示為了優化資本回報率，提升股東價值，集團資本管理委員會授權設立資產管理公司，而戴珊會協助集團籌建阿里巴巴集團資產管理公司、組建專業的管理團隊。

蔡崇信強調，戴珊將充分發揮她的專長，為公司繼續創造價值。

CEO AI 馬雲

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