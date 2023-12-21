中國銀行貸款報價利率 12月1年、5年期LPR連4凍

中國12月1年及5年期貸款市場報價利率（LPR）連續4個月維持不變。（路透）

中國人民銀行（中國央行）授權中國全國銀行間同業拆借中心20日公布，12月1年及5年期貸款 市場報價利率 （LPR）連續4個月維持不變，符合市場預期。有分析認為，明年LPR將適度下行，惟降幅空間收窄。

12月1年期LPR為3.45%，5年期以上LPR為4.2%，均與前一期持平。

澎湃新聞報導，LPR是人行公開市場操作中，在中期借貸便利（MLF）利率基礎上加點形成，12月15日，人行在本月的MLF續作中加大淨投放力度，不過利率保持不變。

2023年全年，1年LPR累計下調20個基點，5年以上LPR下調幅度為10個基點。LPR上一次調整是在8月，1年期LPR下調10個基點，5年期以上LPR不變。

財經網站金融界報導，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，12月MLF政策利率持續維持穩定，加上部分銀行淨利差壓力仍大，LPR維持不變已有預期。

他認為，目前中國經濟尚未恢復至潛在水平，預計LPR後續仍有一定幅度下調，以進一步降低實體經濟綜合融資 成本，降低消費及投資成本。

瑞穗證券高級中國經濟學家Serena Zhou對香港經濟日報表示，考慮到大多數中國銀行的淨息差較小，預計人行將優先指導降低存款利率，而不是LPR。同時，儘管人行在12月避免下調存款準備金率，並創紀錄地注入淨流動性，但仍預計人行明年降息20個基點，存款準備金率下調50個基點。

預測後續LPR是否具有調整空間，民生銀行首席經濟學家溫彬亦表示，2024年人行很大機率仍將引導LPR適度下行，進而推動融資成本穩中有降，啟動生產消費信貸需求，但LPR和新發貸款利率進一步下行空間將有所收窄。為實現「靈活適度、精准有效」，結構性工具也有望發揮更大作用，負債端成本進一步管控必要性仍強。