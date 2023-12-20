長榮航將砸3.54億美元改艙 增加商務艙座位數

長榮 航19日董事會通過，將啟動提升14架777-300ER型客機客艙服務品質，以不超過3.54億美元（約合新台幣110億元）的金額進行改艙。據悉，此次針對舊機改艙，主要增加商務艙的座位數，用以因應疫後大增的豪華經濟艙與商務艙需求，估將為長榮航空營收增加可觀的動能。

在此之前長榮航針對新機進行改艙計畫，將原有已經交機4架787-9再度改為3個艙，提供皇璽桂冠艙（商務艙）、豪華經濟艙及經濟艙，2024年會隨著新機交機，陸續進廠改艙，未來全部13架787-9都會是三種艙等；另外，787-10也是13架，同樣提供三種艙等。

長榮航空表示，此次董事會通過的計畫目的是有效提升市場競爭力，以及2026年A350-1000引進後維持長程廣體機隊客艙產品一致性，將安排14架機齡10年內的波音777-300ER客機於2026開始進行改艙作業，全艙等座椅、娛樂系統、客艙環境將同步升級，並因應未來市場需求，增加皇璽桂冠艙座位數。

華航、長榮航在解封後，營收持續維持高檔。除了客貨運兩旺外，不同於過去旅客愛搶便宜機票的心態，現在雖然機票價格高漲，旅客不怕貴就怕買不到，華航、長榮航今年都出現疫後豪經艙、商務艙大賣的熱況，消費者對於旅遊搭機費用愈來愈捨得，尤其，年輕世代更願意花錢搭高價位艙等出門。

隨消費型態改變，同樣機位數銷售、改裝增加豪經艙、商務艙數，推升業者營收。更多旅客會使用哩程來換升等，會員經濟愈來愈成熟，也衍生更多商機。