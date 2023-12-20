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半導體初創企業融資 60%來自中企 18%來自美企

記者林宸誼／綜合報導

隨著人工智慧（AI）等領域的發展，半導體的重要性日漸提高，對於初創企業的投資也活躍起來，主要集中在中國和美國。

研究機構CB Insights統計，今年第3季半導體相關初創企業的融資飆升至2022年以來的最高水準，其中60%來自中國企業，18%來自美國。

該機構同時公布前十大非上市半導體公司融資排行，上海積塔半導體以18.61億美元（131.7億元人民幣）的規模高居榜首。

同花順財經報導，上述機構表示，中國、美歐自2022年起均計畫對半導體投資數百億美元，這背後的原因是，從消費品到汽車再到工業互聯網領域，半導體都是不可或缺的，此外搭載半導體設備的數量也正不斷增加。各國都在尋求半導體產業鏈自給自足。

根據統計顯示，今年第三季，非上市半導體公司共募集股本金額52億美元，與上季相比增長68%，這是自2021年第4季78億美元以來的最高水準，遠遠的超過其它初創企業融資總額11%的平均增幅。

開源證券表示，美國對先進AI晶片出口限制，短期或影響中國國內自主算力發展，但長期不改中國國內算力市場成長空間，中國國產替代重要性進一步提升，也將帶動初創半導體企業融資。

截至2023年11月30日，全球市值最高的半導體行業公司大都集中在美國，輝達以1.16兆美元的市值遙遙領先，台積電市值4680億美元位居第二，博通第三，其次是三星、ASML、AMD、英特爾、德州儀器、高通、應用材料。

融資 投資 AI

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