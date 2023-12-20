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需求放緩、產能過剩…中國動力電池業 淘汰賽開打

記者謝守真／綜合報導
由於受下游需求放緩加上訂單量不足影響，中國動力電池產能結構性過剩問題正持續增加。(路透資料照片)
由於受下游需求放緩加上訂單量不足影響，中國動力電池產能結構性過剩問題正持續增加。(路透資料照片)

由於受下游需求放緩加上訂單量不足影響，中國動力電池產能結構性過剩問題正持續增加。中媒指出，隨終端市場的價格戰，車企降成本的壓力也正向動力電池企業轉移，該產業的「淘汰賽」漸漸揭開序幕。

據21世紀經濟網報導，中國汽車動力電池產業創新聯盟公布動力和儲能電池月度數據，顯示中國動力和儲能電池11月合計產量為87.7GWh（百萬度），年增40.7%。今年1至11月，中國動力與儲能電池合計累計產量為698.7GWh，年增41.6%。

在裝機量上，1至11月，中國動力電池累積裝車量339.7GWh，累計年增31.4%。儘管裝機量上升超過三成，但前幾年動力電池產業擴張導致與當前需求不符，致今年中國動力電池市場並不如預期。

同時，隨終端市場價格戰火熱，中國車企降本的壓力也正向動力電池企業轉移，象徵動力電池產業的「淘汰賽」逐漸揭開序幕。長安汽車董座朱華榮於6月曾預測，到2025年，中國需求的動力電池產能預計為1000GWh，目前產能已達4800GWh，顯示早已嚴重過剩。

蜂巢能源董事長楊紅新近期也表示，大部分上市公司老闆都提到「增收不增利」，說明銷售量增長但收入卻下滑，企業經營面臨大挑戰。整個產業供需關係的結構性矛盾在明年將依舊突出，產業將開始進入洗牌期，電池或主要材料等產能都將大幅過剩。

楊紅新坦言，今年以來，新能源汽車終端市場的價格戰已傳導至全產業鏈，尤其在新能源汽車核心零件的動力電池產業上有著巨大成本壓力。2023年動力電池價格下跌幅度達40%，鐵鋰儲能電芯價格下降49%。接下來，動力電池價格還將持續下降。

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