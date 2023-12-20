我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百人請願 以范士丹命名舊金山國際機場

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順、李心潔救援難補錢坑

比亞迪純電動車銷量 本季可望勝特斯拉 領先全球

記者黃雅慧／綜合報導
市場普遍預期，比亞迪純電車銷售量可望在本季正式超越特斯拉。圖為早前舉行的東京車展，比亞迪董事長王傳福（左二）也親自出席。（美聯社）
市場普遍預期，比亞迪純電車銷售量可望在本季正式超越特斯拉。圖為早前舉行的東京車展，比亞迪董事長王傳福（左二）也親自出席。（美聯社）

市場調查機構Counterpoint Research發布最新報告顯示，今年第3季全球乘用純電汽車（BEV）銷量年增29%。值得注意的是，中國品牌比亞迪在純電動車銷量已快趕上特斯拉，目前兩者市占率均為17%，比亞迪相較去年同期增加四個百分點，預計將在第四季超越特斯拉，領先全球。

比亞迪最新發布數據顯示，11月交付超過30.1萬輛乘用車，年增31%，連續第二個月單月銷量突破30萬輛。

其中，11月純電動車超過17萬輛，較去年同期成長近50%。今年第四季前兩個月，比亞迪純電動車銷量近33.6萬輛，較去年同期成長約55%。

分析指出，以此一成長速度，比亞迪第4季純電動車的交車量將超過50萬輛。特斯拉預計在今年第4季交付約47.5萬輛。也就是說，特斯拉將在純電動車產品上，單季銷量首次輸給比亞迪。

報告指出，中國依然是全球最大的純電汽車市場，但因為經濟前景疲軟和價格競爭激烈等因素，導致第3季純電汽車銷量僅增長11%，低於全球平均水平。雖然如此，中國純電車品牌在海外銷售超13萬輛純電動車，與2022年第3季相比增長四倍。

如果就車型來看，全球銷量最高前五的電動車型全由特斯拉與比亞迪包辦，其中比亞迪就有三款入列。第一到五名五款車型分別是：特斯拉的Model Y 、比亞迪的元PLUS、特斯拉的Model 3、比亞迪的海豚、比亞迪的海鷗。

該機構高級分析師Soumen Mandal表示，中國仍占全球純電動汽車市場的58%，美國約占12%。德國是第三大純電動汽車市場，年增長率也超過60%。而由於價格合理的選擇，印度和東南亞等新興經濟體的純電動汽車採用率也在上升，2023全年美國市場大幅擴張。

此前，集邦諮詢在1日發布純電車統計數據顯示，今年第3季BEV前10大品牌中，特斯拉與比亞迪的銷量差異不到1000輛，如果將比亞迪集團的另一品牌騰勢（比亞迪和德商戴姆勒大中華區投資公司於2010年合資成立）的銷量納入計算則超越特斯拉。

集邦諮詢分析，比亞迪產品線多元、價格帶廣，有助於比亞迪向一、二線城市以外的市場擴張；特斯拉雖不斷降價，但其價格帶仍以一、二線城市為主要客群，造就比亞迪和特斯拉兩者在定位上的差異，從而導致造銷量差距持續縮小。

比亞迪第4季純電動車銷售情況(資料來源：新聞整理 中國新聞組／製表)
比亞迪第4季純電動車銷售情況(資料來源：新聞整理 中國新聞組／製表)

特斯拉 電動車 東南亞

上一則

需求放緩、產能過剩…中國動力電池業 淘汰賽開打

延伸閱讀

特斯拉內華達電池廠時薪員工加薪10% 可望阻止工會活動

特斯拉內華達電池廠時薪員工加薪10% 可望阻止工會活動
機構預估 比亞迪純電車本季將超越特斯拉 領先全球

機構預估 比亞迪純電車本季將超越特斯拉 領先全球
回應Netflix電影特斯拉撞車場景 馬斯克答非所問

回應Netflix電影特斯拉撞車場景 馬斯克答非所問
自駕安全隱憂 特斯拉召回203萬輛車 提供免費軟體更新

自駕安全隱憂 特斯拉召回203萬輛車 提供免費軟體更新

熱門新聞

債市將聯準會釋出的「鴿派」訊息，解讀成Fed將全速降息。（路透）

債市投資人預期：聯準會將全速降息

2023-12-17 15:14
好市多執行長賈蘭提14日在財報法說會中說，上季共賣出價值1億美元的1英兩金條。（美聯社）

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

2023-12-15 06:28
前財政部長桑默斯。（路透）

Fed會急著降息、通膨終究是暫時的？桑默斯訪談全說了

2023-12-15 05:44
為安全起見，亞馬遜、沃爾瑪及目標百貨等美國零售巨擘已自願停售以兒童為行銷對象的水晶寶寶。（取材自推特）

亞馬遜、沃爾瑪等零售巨人 自願停售「水晶寶寶」

2023-12-13 13:52
巴隆周刊公布2024年最看好的十支股票名單，阿里巴巴、Google母公司Alphabet、「股神」巴菲特的波克夏公司，以及因新冠疫苗崛起的NioNTech（BNT）都上榜。圖／路透

巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜

2023-12-16 15:33
避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2023-12-19 13:32

超人氣

更多 >
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單