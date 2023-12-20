比亞迪純電動車銷量 本季可望勝特斯拉 領先全球

市場普遍預期，比亞迪純電車銷售量可望在本季正式超越特斯拉。圖為早前舉行的東京車展，比亞迪董事長王傳福（左二）也親自出席。（美聯社）

市場調查機構Counterpoint Research發布最新報告顯示，今年第3季全球乘用純電汽車（BEV）銷量年增29%。值得注意的是，中國品牌比亞迪在純電動車 銷量已快趕上特斯拉 ，目前兩者市占率均為17%，比亞迪相較去年同期增加四個百分點，預計將在第四季超越特斯拉，領先全球。

比亞迪最新發布數據顯示，11月交付超過30.1萬輛乘用車，年增31%，連續第二個月單月銷量突破30萬輛。

其中，11月純電動車超過17萬輛，較去年同期成長近50%。今年第四季前兩個月，比亞迪純電動車銷量近33.6萬輛，較去年同期成長約55%。

分析指出，以此一成長速度，比亞迪第4季純電動車的交車量將超過50萬輛。特斯拉預計在今年第4季交付約47.5萬輛。也就是說，特斯拉將在純電動車產品上，單季銷量首次輸給比亞迪。

報告指出，中國依然是全球最大的純電汽車市場，但因為經濟前景疲軟和價格競爭激烈等因素，導致第3季純電汽車銷量僅增長11%，低於全球平均水平。雖然如此，中國純電車品牌在海外銷售超13萬輛純電動車，與2022年第3季相比增長四倍。

如果就車型來看，全球銷量最高前五的電動車型全由特斯拉與比亞迪包辦，其中比亞迪就有三款入列。第一到五名五款車型分別是：特斯拉的Model Y 、比亞迪的元PLUS、特斯拉的Model 3、比亞迪的海豚、比亞迪的海鷗。

該機構高級分析師Soumen Mandal表示，中國仍占全球純電動汽車市場的58%，美國約占12%。德國是第三大純電動汽車市場，年增長率也超過60%。而由於價格合理的選擇，印度和東南亞 等新興經濟體的純電動汽車採用率也在上升，2023全年美國市場大幅擴張。

此前，集邦諮詢在1日發布純電車統計數據顯示，今年第3季BEV前10大品牌中，特斯拉與比亞迪的銷量差異不到1000輛，如果將比亞迪集團的另一品牌騰勢（比亞迪和德商戴姆勒大中華區投資公司於2010年合資成立）的銷量納入計算則超越特斯拉。