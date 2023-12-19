馬雲跨足農業科技 新設一米八品牌 瞄準海洋優質蛋白

馬雲投資成立的品牌「一米八」農業科技18日在杭州正式亮相。(取材自微博)

阿里巴巴集團創始人馬雲投資 成立的品牌「一米八」農業科技18日在杭州正式亮相。由螞蟻集團前CEO、阿里合夥人胡曉明擔任一米八農業科技董事長，並兼任首席品控官。而「一米八」宗旨在於嘗試將新技術應用到傳統農業中。

胡曉明稱，之所以稱「一米八」，源自「每個媽媽都希望自己的孩子長到一米八」這一美好願望。未來，「一米八」未來會定期向社會公布產品質量報告和種養殖環境報告。

胡曉明在朋友圈稱，「中國需要更多的年輕人和從事過互聯網、科技產業的人才進入農業領域」。同時聚合資源開展鄉村振興，一起探索產業升級方法。

潮新聞報導，胡曉明稱，一米八團隊調研新農業的足跡遍布全世界12個國家、35個城市，走訪107家企業、科研院所和海產品市場，全球考察一圈後，發現深海蛋白是個很好的切入口，營養價值高但工業化程度低。

胡曉明表示，一米八海洋科技也是該公司旗下首個專注海洋優質蛋白的公司，目前已推出產品，包括舟山嵊泗列島「一米八鮮活貽貝」、溫州南麂列島「一米八生凍大黃魚」等兩款國產深遠海蛋白產品，上述產品已在盒馬、天貓銷售。

目前「一米八」系列在浙江有兩家與食品相關的公司，分別是一米八食品科技（浙江）有限公司和一米八海洋科技（浙江）有限公司，此外還有兩家合夥企業，合夥人為一米八農業科技（海南）有限公司。

馬雲在智慧農業布局已久，2022年9月成立智農諮詢服務（海口）有限公司，註冊資金220萬美元，為一米八科技全資子公司；馬雲公司持股達50%的海南雲鋒企管在2020年9月成立的耕海牧洋（海南）投資有限公司，註冊資本人民幣2億元（約2805萬美元），該公司以海洋漁業科技研發為核心。