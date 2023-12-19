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小米造電動車 動用3400名工程師 3年燒掉人民幣100億

記者黃雅慧／綜合報導
小米董事長雷軍。（新華社資料照片）
小米董事長雷軍。（新華社資料照片）

小米研發電動車不到三年燒掉100億元（人民幣，下同，約140億美元），小米集團董事長雷軍接受央視採訪透露，小米第一輛車投了3400名工程師，整個研發投入已超過100億元，小米是用了十倍以上的投入。他強調，進入汽車行業「有挑戰」不過「總體來說難度可控」。

雷軍表示，小米做汽車有很多天然的優勢，因為當今智慧電動汽車本質就是汽車工業和消費電子工業的整合，三年前覺得造車是挺難的一件事，但經過用戶調研之後定下了「守正出奇」的原則：充分尊重汽車行業的規律，使用行業成熟技術確保把第一輛車做好，再在這個大前提下創新。

雷軍提到小米的第二條策略是「十倍投入」，例如一般車企造一輛車大概要三、四百人工程師，10至20億元的研發經費，小米則是投入十倍。

雷軍說，有這樣的把握後，就抱著「志在必得」的方式來造車，對首款產品「肯定有預期」，但汽車的確很複雜，特別擔心推出後不火，大家都不買，「更擔心的是，如果大家都來買，一等又要等一兩年，那肯定會被罵慘了！」

中國科技公司近年來紛紛進軍汽車產業，小米在手機上競爭對手華為也是。華為在2021年曾表示持續加大對汽車產業投入，時任車BU總裁王軍說，當年研發投資將達到10億美元，研發團隊超過5000人，其中自動駕駛超過2000人。

小米汽車距離面世時間愈來愈近，近期中國有媒體提前洩露小米SU7靜態體驗諜照。

據工信部申報訊息，小米SU7全系車型都搭載電動尾翼。從諜照圖顯示，SU7的B柱配備特殊攝像頭，可視範圍較大，能夠兼顧後45度的視野。

以此推斷，小米SU7預計將會採用視覺加上激光雷達融合的智駕方案。

在電池方面，現有資訊顯示，SU7搭載襄陽弗迪電池的磷酸鐵鋰電池，電機功率為220KW，最高車速210公里／時速；SU7Max採用寧德時代三元鋰離子電池，搭載前後雙電機，功率分別是220KW和275KW，最高車速可達265公里。

此前每日經濟新聞報導，小米汽車在北京亦莊的一期工廠已開始小批量試生產，並在12月批量生產，預計明年2月上市。雷軍曾表示，小米汽車首款車將於2024年上半年量產。

小米 華為 投資

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