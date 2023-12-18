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「中國有必要減持美債」 社科院委員余永定籲醒留意美4經濟變化

記者黃雅慧／綜合報導
中國社會科學院學部委員余永定呼籲中國須加緊調整海外資產結構。（中新社資料照片）
中國社會科學院學部委員余永定呼籲中國須加緊調整海外資產結構。（中新社資料照片）

前人行貨幣政策委員、中國社會科學院學部委員余永定昨（17）日在2023三亞·財經國際論壇上表示，美國國債對國內生產毛額（GDP）之比將持續攀升、美聯準會升息等加速美國海外債務惡化，因此中方有序減持美債是必要的。

余永定提醒，要注意美國經濟四點變化：一是2021年美國淨海外債務達到18兆美元，其淨債務對GDP比重達60%至70%左右，這完全仰賴美元霸權地位支持；二是美國財政赤字對GDP的比重未來估計保持在5%左右；三是美國貿易逆差大，但投資收入為正是「很奇怪的現象」；四是美國未來經濟增長速度差不多2%左右。

他進一步指出，當前可能將面臨2008年之前危機，所以三大國際信用評級機構相繼下調美國主權信用評級並非杞人憂天，「不能完全排除狼來了的可能性。」

與此同時，余永定呼籲中國官方須加緊調整海外資產結構，這部分有兩個要點：一方面要降低外匯存底在海外資產中的占比，改善中國海外資產負債結構，提高海外淨資產收益；另一方面，余永定提及要在目前條件下，將外匯存底壓縮到國際公認的外匯存底充足率水平。提高中國海外資產、特別是外匯存底安全性。

余永定稱，實現海外投資頭寸結構和國際收支結構優化的根本出路在於貫徹執行中國官方「雙循環以內循環為主」的發展戰略。通過擴展性財政貨幣政策刺激經濟增長、推動進口增加，來實現國際收支平衡和優化海外投資頭寸結構。

事實上，中國持有美債持續下降，據美國財政部11月發布數據顯示，截至9月底，中國持有美國國債7,781億美元，較上期下降273億美元，已連續六個月下降，創2009年5月以來新低。

中國國家外匯管理局近期公布最新數據顯示，11月底中國外匯存底規模為3兆1,718.07億美元，較10月底走升705.83億美元，增幅為2.28%，終止三連跌趨勢，主因美元貶值。

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