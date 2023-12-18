我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

北京變數位金融「獨角獸之都」 行業現10大趨勢

財經新聞組／綜合報導
北京是數位金融「獨角獸之都」。（新華社）
北京是數位金融「獨角獸之都」。（新華社）

16日，在北京金融街研究院主辦的「中國數字金融獨角獸榜單2023交流會」上，金融街合作發展理事會副秘書長、中國投資公司研究院院長陳超在介紹榜單內容時指出，北京是數位金融「獨角獸之都」，數位金融行業呈現十大發展趨勢。

中新社報導，中國數位金融獨角獸榜單是由課題組從金融收入占比超過20%的1300餘家中國數位金融企業中，選出科技屬性較強的300家企業，再從企業經營、科技創新成果、團隊成長、資本市場認可、行業前景、風險研判等六方面組織金融行業專家評審，最終評選出六大賽道60家入榜企業。 　

陳超指出，從上榜企業看，北京是數位金融獨角獸之都。整體看，潛在獨角獸是主要類型，獨角獸和種子獨角獸平分秋色；分賽道來看，大多數以潛在獨角獸為主。「年輕、成長、潛力」是整體上榜企業關鍵詞，並呈現研發費率和營收增速雙高的特點，整體研發費率多高於20%，企業業務豐富，知識產權繁多。

從企業整體分析，數位金融行業呈現十大發展趨勢：AI大模型加速滲透；金融數據重要性凸顯；隱私計算需求增強；金融區塊鏈逐步落地；技術邊界模糊化、門檻變高；科技與金融雙向賦能走深走實；普惠金融在金融科技賦能下更加高效安全；綠色金融科技蓬勃發展；支付技術更加安全邊界。

投資 AI

上一則

台積電熊本廠 明年底量產

下一則

「中國有必要減持美債」 社科院委員余永定籲醒留意美4經濟變化

延伸閱讀

黎智英案香港開審 美國務院籲尊重新聞自由立即放人

黎智英案香港開審 美國務院籲尊重新聞自由立即放人
寒流席捲中國 30個國家測站創12月同期低溫紀錄

寒流席捲中國 30個國家測站創12月同期低溫紀錄
美學者：北京若在台灣大選前出手 恐適得其反

美學者：北京若在台灣大選前出手 恐適得其反
北京常住人口「六連降」 雲南14市州人口負增長

北京常住人口「六連降」 雲南14市州人口負增長

熱門新聞

好市多執行長賈蘭提14日在財報法說會中說，上季共賣出價值1億美元的1英兩金條。（美聯社）

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

2023-12-15 06:28
前財政部長桑默斯。（路透）

Fed會急著降息、通膨終究是暫時的？桑默斯訪談全說了

2023-12-15 05:44
為安全起見，亞馬遜、沃爾瑪及目標百貨等美國零售巨擘已自願停售以兒童為行銷對象的水晶寶寶。（取材自推特）

亞馬遜、沃爾瑪等零售巨人 自願停售「水晶寶寶」

2023-12-13 13:52
巴隆周刊公布2024年最看好的十支股票名單，阿里巴巴、Google母公司Alphabet、「股神」巴菲特的波克夏公司，以及因新冠疫苗崛起的NioNTech（BNT）都上榜。圖／路透

巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜

2023-12-16 15:33
債市將聯準會釋出的「鴿派」訊息，解讀成Fed將全速降息。（路透）

債市投資人預期：聯準會將全速降息

2023-12-17 15:14
聯準會（Fed）主席鮑爾。（美聯社）

「鷹王」早露口風 3條件促Fed急轉鴿 但市場估3月降息卻是會錯意？

2023-12-14 06:18

超人氣

更多 >
自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測
美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃

美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃
債市投資人預期：聯準會將全速降息

債市投資人預期：聯準會將全速降息
華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現
拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛