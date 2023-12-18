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台積電熊本廠 明年底量產

記者蘇嘉維／綜合報導

台積電日本熊本新廠（JASM）大躍進，JASM社長堀田祐一透露，新廠2024年第4季開始量產後，將逐步拉高產能，目標每月滿載5.5萬片12吋晶圓，同時提高日本在地半導體供應鏈及生態系比重，目標2030年拉高到60%，遠高於目前的25%。

堀田祐一是在日本國際半導體展（SEMICON Japan）演說中，釋出台積電熊本新廠最新藍圖。法人看好，台積電熊本新廠量產後逐步擴大生產規模，同時結合更多日本在地資源，將是新廠運作後承接訂單的最佳後盾，成為台積電擴大海外布局的重要指標，也為公司合併營收成長增添動能。

台積電熊本新廠主要股東包括持股過半的台積電、持股低於20%的日商索尼（SONY），以及持股約10%的日本電裝（DENSO），新廠建置產能以28／22奈米、16／12奈米為主。

熊本新廠初期多數產能是為索尼代工CMOS影像感測器中採用的數位影像處理器（ISP），其餘則為電裝代工車用電子微控制器（MCU），據了解，電裝可取得約每月1萬片產能。

堀田祐一強調，台積電熊本新廠積極打造日本當地供應鏈及生態系統，隨著台積電原本供應商到日本設廠並加入，至2023年11月為止已有逾120家協力廠，估算熊本新廠日本在地供應鏈比重約25%，預期2026年可提升至50%，2030年目標達60%，正依循原計畫建置產能，試產及量產進度符合預期。

業界分析，雖然日本近年在半導體晶圓製造表現不及台灣、南韓及中國，但日本半導體設備供應鏈已經相當成熟及完整，舉凡切入曝光設備的Nikon、以蝕刻設備和微距量測掃描式電子顯微鏡（CD-SEM）聞名的日立先端科技（Hitachi High-Tech）等相關大廠都已經稱霸業界，加上化學液體／氣體及材料也取得一席之地，都是未來助攻台積電熊本新廠發展的重要夥伴。

堀田祐一表示，熊本新廠目前僱用員工人數達1,700人，其中，台積電及索尼派任員工數約600人，其餘為招募進來的新員工。

業界推測，未來日本政府除了仍會持續補貼半導體製造之外，亦會強化半導體產學合作，以吸引更多人才加入半導體產業。

日本 台積電 供應鏈

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