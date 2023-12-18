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美升息利空衝 台境外金融中心 獲利近6年最慘

記者廖珮君／綜合報導
美國升息利空效應，持續重創境外金融中心獲利。（本報資料照片）
美國升息利空效應，持續重創境外金融中心獲利。（本報資料照片）

美國升息利空效應，持續重創台灣境外金融中心獲利。據台灣金管會統計，2023年前十月銀行、證券、保險等三大境外中心僅賺14.36億美元，年減23%，估2023年全年境外金融恐將失守20億美元大關，是至少近六年來最慘。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）、及保險國際業務分公司（OIU）。在2020年時3O曾一年大賺近39億美元，成為金融業獲利貢獻的金雞母。

隨後全球爆發疫情，2022年美國又暴力升息，3O獲利一年不如一年，2023年升息風暴餘波盪漾、債券殖利率狂飆，讓2023年3O獲利加速破底。

市場指出，11月美債殖利率回落、有利OBU和OSU實現債券資本利得，但美元利率未降、OBU資金成本仍高，加上各銀行逢年底也會增提OBU呆帳，估2023年全年3O獲利恐落在16億至17億美元左右，正式失守20億美元大關。

據統計，2023年前十月59家銀行國際金融業務分行（OBU）稅前盈餘14.87億美元（約新台幣482.4億元）、年減二成；銀行局主秘侯立洋說，主因是美元利率走揚，OBU跟總行拆借的資金成本提高，導致淨收益減少。

主力是自營業務（投資海外有價證券）的證券國際業務分公司（OSU）獲利，也因債券殖利率飆漲、庫存債券跌價損失增加，使前十月衰退幅度持續擴大。

據統計，OSU前十月虧損擴大到5,812萬美元，已是去年一整年2,663萬美元虧損額的近2.2倍，連兩年陷入虧損黑洞，黑洞還持續擴大。證期局副局長黃厚銘說，OSU虧損是因升息，造成券商持有債券產生跌價損失。

OSU不妙，連保險國際業務分公司（OIU）獲利也因升息利空而遭壓縮。據統計，今年前十月OIU稅前獲利年減72%、降到750萬美元，其中產險業更是盈轉虧。

保險局主秘古坤榮說，前十月產險OIU虧損137.6萬美元、再保則僅賺14.1萬美元，主因是全球氣候變遷，導致巨災損失幅度和頻率增加，產險業和再保險業轉趨保守經營，業績也下滑。

壽險業OIU則因升息、業務量續減，前十月壽險OIU則僅賺874萬美元，合計整體OIU僅賺750萬美元，年減72%。

殖利率 升息 保險

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