中國明年擬發1兆人民幣特別國債 用於額外支出

中國明年赤字率擬按GDP的3%安排，當局必要時可能發行特別國債用於支付額外支出，規模或達1兆元人民幣。（中通社）

中共 中央經濟工作會議落幕，路透引述知情人士報導稱，中共領導層在會上同意，2024年赤字率擬按國內生產總值（GDP）的3%安排。當局必要時可能發行特別國債 用於支付額外支出，規模或達人民幣1兆元（約1408億美元）。

報導指出，2024年赤字率3%的安排與今年兩會訂下的目標相若，但低於今年修正後的3.8%。

分析認為，這表明中國政府希望維持財政紀律，並且不考慮明年動用大型財政工具。而發行特別國債的選項則為當局加大刺激力度以保持經濟穩定增長提供靈活度。

實際上，中國歷來將預算 赤字率保持在3%或以下，近期的例外狀況是受到疫情影響的2020年和2021年，以及今年當局加大力度提振復甦力道疲軟的經濟情勢。而官方目標通常要到每年3月的人大會議才會宣布。

報導指出，中國整體財政政策的另一個關鍵組成部分是地方政府專項債額度，這也未納入政府預算。消息人士稱，2024年這一額度可能接近人民幣4兆元（約5635億美元），而今年為3.8兆元（約5353億美元）。

國際貨幣基金組織（IMF）數據顯示，2022年中國地方政府債務達人民幣92兆元（約12.9兆美元），相當於中國經濟產出的76%，高於2019年時的62.2%。分析師預估，中國將會為明年預算赤字保留一些彈性空間，以防萬一經濟表現欠佳。

中共中央經濟工作會議11至12日登場，路透引述消息人士稱，會議期間，官方顧問建議將明年經濟成長目標設定在4.5至5.5%，多數與會者贊成設定在5%左右。