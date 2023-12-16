人行12月淨投放資金達人民幣8000億元 規模創新高

中國人民銀行（央行）15日公開市場超額平價續作1年期中期借貸便利（MLF），雖然操作規模與上月的人民幣1.45兆元（約2042億美元）持平，但因到期量減少，12月單月淨投放資金達人民幣8000億元（約1127億美元），規模創紀錄新高，政策利率 持平於2.5%，符合預期。不過，此舉令更多市場人士預計，近期降準的機率已下降。

新京報報導，民生銀行首席經濟學家溫彬指出，今年內已兩度調降政策利率，加上新舊抵押貸款利率下調，暫無調整政策利率的必要。

溫彬提到，MLF利率維持不變，也是為了緩解銀行資產端定價放緩的壓力，並且維持銀行息差和利潤在合理水平，以及為銀行留存實力化解房地產、地方債務風險。

12月MLF加量續作淨投放人民幣8000億元，在前月淨投放人民幣6000億元（約845億美元）的基礎上進一步擴大。

對此，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，這主要是中國財政部即將大規模發行人民幣1兆元（約1408億美元）國債 ，著眼於貨幣 政策與財政政策協調配合，控制國債融資成本，穩定貨幣市場運行，人行因此顯著加大中長期流動性投放。