中國11月工業增加值 超預期 成長6.6% 創近2年新高

中國國家統計局表示，經濟發展面臨的有利條件強於不利因素。(新華社)

中國國家統計局15日公布11月工業增加值和消費零售額年增率均明顯高於前值，投資 增速連降八個月後企穩。不過，消費及投資數據仍不如市場預期，顯示經濟延續「弱復甦」格局，市場期盼後續宏觀政策繼續加力。

最新數據顯示，11月社會消費品零售總額按年增長10.1%，增速較前月加快2.5個百分點；規模以上工業增加值增長6.6%，增速加快2個百分點，來到近二年新高，優於市場預期。前11個月城鎮固定資產投資按年增長2.9%，與上個月持平。當月消費、投資數據的表現均遜於市場預期，而規模以上工業增速則優於預期。

中國國家統計局新聞發言人劉愛華表示，11月國民經濟持續「回升向好」，但也面臨外部環境複雜、內需不足、社會預期偏弱，部分領域風險隱患仍多的情況，然而，綜合來看，中國「發展面臨的有利條件強於不利因素」。

香港 經濟日報報導，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，從結構看，有效需求不足的問題相對突出，他預計，後續宏觀政策將適度加力，促進消費和內需穩步恢復，推動經濟持續回升。

劉愛華表示，隨著擴大內需政策的逐步落實見效，消費將逐步從疫後恢復轉向持續擴大，當前經濟運行中存在的有效需求不足問題有望得到逐步緩解，價格低位運行狀況也會得到改善，不會出現通貨緊縮。

各項數據雖較10月均有所反彈，但房地產 市場仍然低迷。今年1~11月房地產開發投資年減9.4%，商品房銷售面積下降8%，房屋新開工面積下降21.2%。劉愛華表示，房地產市場仍然處於調整之中，未來隨著各地區、各部門進一步深化落實房地產領域有關政策，政策效應將持續顯現，房地產市場形勢有望進一步趨於改善。

中信證券首席經濟學家明明認為，考慮到北京和上海對購房政策的放鬆調整，房地產銷售和投資有望在今年底和明年初時有望觸底回升。