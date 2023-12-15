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台央行續緊縮 定調利率連3凍

記者陳美君、楊筱筠／台北報導
中央銀行14日舉行2023年第4季理監事會議，會後由央行總裁楊金龍出面說明。（記者胡經周／攝影）
中央銀行14日舉行2023年第4季理監事會議，會後由央行總裁楊金龍出面說明。（記者胡經周／攝影）

台灣中央銀行14日召開今年最後一場理監事會，決議利率「連三凍」，重貼現率維持1.875%，與美國聯準會同步「凍息」；對於明年貨幣政策基調，央行總裁楊金龍定調上半年將維持「緊縮」，下半年除非美國快速降息、影響全球資金流動，才會考慮跟進調降利率。

央行昨天下修今年經濟成長率，由原先的1.46%下調至1.4%，並上修2024年經濟成長率，從先前的3.08%調高至3.12%。

在通膨率方面，央行預估今年CPI與核心CPI年增率分別為2.46%及2.56%，低於去年的2.95%與2.61%。展望明年，CPI與核心CPI將下滑至1.89%與1.83%，低於2%的通膨警戒線。

對於聯準會明年下半年將啟動降息循環，且可能降息三次，台灣央行是否跟進，楊金龍昨日回應，央行關注主要經濟體貨幣政策動向、中國經濟下行風險，以及國際原物料價格變化、地緣政治風險與極端氣候等因素，對國內經濟金融的影響，會適時調整央行貨幣政策。

楊金龍強調，如果台灣的通膨因結構性因素，從長期的1%低水準，上漲至1.5%至2%，那麼「通膨高、利率就要比較高」，不過相較聯準會的利率是「砰砰砰一直上去、然後砰砰砰下來，台灣是gradually（逐漸）上去、慢慢調整。」

對於明年貨幣政策走向，楊金龍坦言，如果能確定通膨率低於2%，升息循環就進入尾聲，但「不能關起門來、只注意自己情況」，可以確定的是，明年上半年台灣貨幣政策將維持緊縮、沒有降息機會，下半年要看通膨變化，以及美國等國的貨幣政策調整狀況而定。

楊金龍說，如果美國降息速度很快，美元強弱又會影響全球金融循環與資金流動，央行就必須「做適當的處理」。

楊金龍表示，這幾年台灣防疫政策做得好，生產沒有受到影響，加上經濟穩健前進、物價控制得宜，是台灣一大亮點。不過，近年國際局勢太複雜、變化太快，通膨又具有特殊性，導致大部分央行預測都失準，很多文章都檢討央行應該更謙虛面對市場、謹慎處理通膨問題。

楊金龍說，近年通膨成因較複雜，增加預測通膨走勢的難度，聯準會主席鮑爾先前在演講中提到當前貨幣政策面臨的挑戰，首先，疫情至今通膨大幅上揚，聯準會原先預期勞動市場緊縮與供應鏈瓶頸均屬短期現象，但事態演變未如預期錯失貨幣政策調整最佳時機，導致之後必須強力快速升息至限制性水準，以及是否應以緊縮性貨幣政策應對供給面衝擊等。

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