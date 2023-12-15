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台積1.4奈米「A14」 最快2027量產

記者尹慧中、蘇嘉維／台北報導

台積電更先進的1.4奈米製程布局細節曝光。外電報導，台積電規畫2027年至2028年量產1.4奈米，並命名為「A14」，台積電並在IEEE國際電子元件會議（IEDM）中重申，2奈米將會在2025年導入量產，成為公司新一代量產製程。

對於外電報導，至14日截稿為止，台積電暫無進一步評論。業界看好，隨著台積電領頭衝刺更先進的製程節點，不論是發展環繞閘極電晶體（GAA）架構，或是後續疊層互補式場效電晶體（CEFT）結構，都將大幅增加材料分析（MA）商機，半導體檢測實驗商閎康、汎銓將是大贏家。

按照上述外電消息，業界觀察，從各大廠1.4奈米製程初步消息而言，預期競爭將於2027年白熱化，目前已在未來五年研發階段的速度競賽。台積電目前已量產的最高階製程為3奈米。

雖然1.4奈米仍在研發階段，業界認為，不僅2奈米，後續更先進製程架構變化，對研發單位是相當大的考驗，預期晶圓代工大廠將持續投入大量研發資源，有利於材料分析需求，後續1.4奈米持續推進下的新製程節點或組合，也將持續帶動材料分析新需求。

閎康、汎銓都正向看待先進製程投資持續帶動的材料分析商機。閎康認為，隨著地緣政治議題引爆的技術競爭及先進製程演進，該公司檢測分析訂單將隨增長。

汎銓指出，先進製程推進將大幅增加材料分析業務的效益，主要來自分析難度提高及分析案件數量增加，加上技術組合多元化在考慮系統效能與降低功耗等設計下，使先進製程難度持續提高，也有利汎銓展現技術優勢。

台積電 檢測 投資

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