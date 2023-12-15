中國電商帶動 空運價格飆

西方消費者對中國電商品牌Temu。(路透)

西方消費者對中國電商 品牌Temu和希音（SHEIN）的商品需求激增，帶動航空貨運價格水漲船高，也在物流公司間掀起激烈競爭。

英國金融時報（FT）報導，從新冠疫情 期間，美國和歐洲消費者便開始向中國電商平台購買更多商品，這種需求已持續維持空運價格在一定水準，在其他領域都疲軟的貨運市場裡，繼續支撐著物流業者。

物流主管表示，為確保充足運能來因應嚴密的運送行程，有些電商平台有時甚至願意支付接近一般費用兩倍的運費。

為亞洲品牌處理電商物流的WPIC Marketing ＋ Technologies執行長庫克表示，「這當中出現了行為改變…Temu和希音在美國成為下載量最高的應用軟體（app），而這些平台都用空運在送貨。」

空運和物流主管表示，中國電商迅速發展的影響，可從空運和海運費率的比較看得出來，前者在今年下半年已顯著上漲，後者自從疫情的供應鏈混亂解除後已持續低迷。

海關數據顯示，中國今年上半年共出口人民幣1.1兆元（1550億美元）的電商產品，占其整體貨物貿易的約5.5%。

空運數據供應商TAC Index編輯威爾森說，從香港和上海起飛的跨太平洋航線運費，在聖誕節 物流旺季期間穩定上漲，現已穩穩超越2022年水準。

海運費率則自疫情以來持續低迷，包含跨太平洋航線在內。海運顧問公司Drewry表示，全球每只40吋貨櫃運費價格，11月底已比去年12月下跌35%。

這樣的高需求限制傳統廠商在中國談判降低費率的能力。美國物流公司Unique Logistics執行長雷伊表示，他在中國的員工「跑到航空公司想要談判費率」，「但得到的回應卻是，運能早已被中國電商集團占走」。

但對中國電商的依賴與日俱增，也讓設法解決美中緊張的物流公司憂心忡忡。

一名亞洲空運公司主管表示：「所有人的雷達都聚焦在美中關係。如果美國突然有項法律裁定說，希音或其他的中國電商公司有問題，那將產生衝擊。」