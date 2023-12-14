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阿里6億美元注資Lazada 鞏固東南亞地位

記者黃雅慧／綜合報導

阿里巴巴集團向旗下東南亞電商Lazada增加注資6.34億美元，而這筆資金是在阿里巴巴繼續評估和調整其戰略之際提供的，阿里巴巴今年向Lazada注資總額已逾18億美元，超越以往。分析認為，這意味阿里正鞏固在東南亞的電商地位。

據21世紀經濟報導指出，阿里自2016年收購Lazada後，便持續注資，曾在2017年、2018年分別注資10億美元和20億美元，2022年再分三次向Lazada注資共計16億美元；今年的注資金額超越以往，分別在3月與7月注資3.53億美元與8.45億美元。

天使投資人、知名互聯網專家郭濤分析，阿里這次注資顯示對東南亞市場高度重視和戰略調整。Lazada作為東南亞地區最大的電商平台之一，在該地區擁有強大的市占和用戶基礎。透過繼續投資Lazada，阿里巴巴希望進一步鞏固其在該地區的地位，並擴大其在該市場的影響力。

阿里第3季財報顯示，來自國際商業零售業務的營收年增73%，該季海外零售收入創歷史新高，主要是由速賣通、Lazada、Trendyol等主要零售平台強勁表現。也因此，Lazada被寄與厚望，此前Lazada方面曾透露，目標是網站成交金額（GMV）實現1,000億美元，到2030年服務三億消費者。

東南亞 電商 投資

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