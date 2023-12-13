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京東方取代三星 Q4將登折疊面板霸主

記者林宸誼／綜合報導

在中國智慧手機製造商大舉擴張市場的推動下，中國面板製造商京東方將在今年第4季取代三星顯示，成為可折疊面板領域的全球領導者。

集微網報導，市調公司DSCC表示，預計今年下半年在可折疊手機市場上獨占鰲頭的三星電子的市場占有率為72%，比去年同期的86%，下降了14個百分點。華為和榮耀緊跟在後，分別以9%和8%的市占位居第二和第三。

DSCC指出，三星電子在可折疊手機領域的市占率，將從去年第4季的83%降到今年第4季度的42%左右。

這種下降的原因是Galaxy Z Fold5和Flip5的推出影響減弱，加上中國企業推出了新的折疊式手機型號。

另外，華為和榮耀的市場占有率有望迅速提升，預計第4季的市占將分別達到21%和19%。

DSCC認為，這一市場變化將影響可折疊面板廠商，三星顯示為三星電子的可折疊手機獨家供應OLED面板，預計三星顯示今年下半年在可折疊面板市場的占有率將為74%，較去年同期的91%下降了17%。相比之下，去年下半年市占僅為4%的京東方，今年同期的市場份額飆升至18%。

另外，DSCC指出，京東方將在第4季擴大對華為、榮耀、OPPO等中國智慧手機製造商的供應，市場占有率將超過三星顯示。三星顯示的市場占有率預計將下降到35%左右，而京東方的市場占有率預計將上升到40%左右。

三星 華為

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