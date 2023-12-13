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英業達AI晶片 奪2家國際大廠大單

記者吳康瑋、鐘惠玲／綜合報導

英業達強攻AI矽智財（IP）與自研AI晶片報捷，12日宣布拿下在產業地位排名前三大的兩家國際大廠大單，其中更傳出一家廠商將用來作為AI PC使用。英業達成為本土電子代工廠中，首家有能力自研AI晶片並具備出貨實績，同時在IP 領域大放異彩的業者，搖身一變躋身為當紅的IP概念股。

近期AI自研晶片蔚為風潮，相關IP族群成為市場當紅炸子雞。創意、力旺、M31等IP廠現在都是台股千金股，近期股價頻頻創高，晶心科挾「富爸爸」聯發科加持，並傳出打入Meta自研晶片供應鏈，身價跟著水漲船高。

法人指出，IP業毛利率最高可達100%，英業達以硬體製造起家，如今在AI矽智財（IP）與自研AI晶片傳出捷報，有助擺脫代工業「毛三到四（毛利率3%至4%）」緊箍咒，助益集團轉型甚大。

英業達指出，旗下自研晶片「VectorMesh」嵌入式神經網絡處理器，以低功耗、高效能、高彈性架構三大優勢，一舉拿下產業地位排名前三大的兩家國際大廠大單，惟因與客戶簽有保密協定，無法透露客戶名稱。

據悉，該晶片是以英業達的IP自主設計，依終端應用所需的算力大小，分為「Minima」、「Parva」、「Magna」等三大系列，已簽約的兩家國際大客戶分別採用「Minima」、「Parva」相關產品。

英業達指出，VectorMesh處理器的邏輯閘數（Gate count）， 在相同製程條件與相同運算能力下，僅同業的四分之一，讓終端產品實現更低成本與功耗的目標，相當具有競爭力。主要終端應用為透過AI進行影像辨識以及特殊數學運算類型，對應領域為筆電與數位監控。

即便英業達未透露客戶對象，業界人士分析，以客戶端在產業地位與應用領域包含筆電來看，這次英業達的自研AI晶片可能用於後市備受期待的AI PC領域，明年可望在業界大放異彩。

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