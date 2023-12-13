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台今年稅收超徵 上看120億美元

記者翁至威／綜合報導

台灣財政部12日公布前11月稅收3兆2877億元（台幣，下同，約1045.6億美元），續創歷年同期新高，提前達陣全年預算目標，年增6.8%。若按往年稅收推估，今年全國稅收將超過預算數（簡稱超徵）3600億至3800億元台幣（約114.5億美元至120.8億美元）。

財政部統計處專委梁冠璇表示，11月營業稅創歷年單月新高，累計前11月稅收則包含關稅、營所稅、綜所稅、營業稅、遺產稅、特銷稅（俗稱奢侈稅）、房屋稅、牌照稅、印花稅共九稅目刷新同期紀錄。

除10月前已達成年度稅收目標的營所稅、綜所稅、證交稅等十稅目外，11月又新增營業稅、關稅、期交稅等三稅目達成率超過100%，帶動累計總稅收已超過全年預算數，截至11月超出2175億元。

觀察與股市交投連動的證交稅11月入帳177億元，年增27.5%，已連七紅，且七個月以來都是雙位數成長；前11月證交稅1776億元為歷年次高，僅次於2021年同期，已比今年預算數多出225億元。

梁冠璇分析，由於市場預期美國聯準會（Fed）升息已到尾聲，加上AI商機助攻、激勵台股，11月上市櫃日均成交值3,470億元，為三個月以來高點。觀察未來動能，12月截至昨日上市櫃日均成交值3908億元，持續有不錯的交易量能。

另外營業稅11月創單月新高、前11月也是同期高點，梁冠璇表示，除因升息使金融業營業稅增加外，疫後消費動能火熱，包含餐飲、休閒娛樂、旅宿需求都攀升，提振營業稅表現。

綜所稅截至11月則已超過全年預算數逾1349億元，主要受惠於申報自繳稅額、利息及薪資所得扣繳稅款增加，是稅收超徵主要來源；營所稅累計稅收則已超過全年預算178億元以上，主因去年度公司獲利成長。

至於遺產稅、贈與稅因有大額稅款入帳，奢侈稅因今年以來高價車市場買氣熱絡，全年稅收達成率都超過150%。

表現較差的稅目為土增稅，受到房市景氣影響，至今全年稅收達成率僅六成四，確定將短徵；菸酒稅、契稅達成率目前在九成水準，以近年稅收推估，約可大致追平預算數，在達標臨界點上下。

今年全國稅收預算數約3兆701億元，截至11月實際入帳達3兆2877億元，若以近年稅收推估，全國稅收將超徵3600億至3800億元，其中屬中央稅收部分約2700億至2900億元，超徵規模較上月上修約100億元。若超徵3800億元，將是史上第三高，僅次於2022年5237億元、2021年4327億元。

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