路透：小摩將外包台港本地託管業務 3大外銀爭取承包

摩根大通（JPMorgan）紐約總部辦公大樓。 （路透）

路透12日引述兩位知情人士報導，摩根大通 （JPMorgan）將把在台灣和香港 的本地託管業務外包給其他銀行，而花旗集團（Citigroup）、滙豐銀行（HSBC）和渣打銀行（Standard Chartered）都在爭取承包這項業務。

消息來源表示，摩根大通（小摩）是全球第三大託管銀行，現在準備選擇另一家銀行來營運小摩現在在台灣和香港的本地託管業務。但目前還不清楚這樁交易的財務細節。

本地託管業務負責在客戶進入特定市場時為其處理交易及管理帳戶；相形之下，全球託管業務則是運用龐大的網路來管理客戶的跨境投資以及維持與客戶的關係。

了解此事的消息人士說，小摩是台灣和香港這兩個市場的本地託管人，擁有約大約5,200億美元的客戶託管資產（AUC）。小摩將在繼續港、台這兩個市場提供全球託管服務。

消息來源說，小摩的目標是在明年年底前完成台、港兩地的本地託管業務轉移給另一家銀行。此舉象徵著小摩將退出亞太地區的本地託管事業。

路透指出，小摩近年來已陸續退出澳洲 與南韓等其他亞太市場的本地託管業務，主要是託管的資產下降導致利潤較低。摩根大通、滙豐銀行、花旗集團和渣打銀行的發言人均拒絕對此置評。