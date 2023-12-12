中人均可支配收入 上海7.9萬人民幣居冠 北京7.7萬居次

上海是全中國收入最高的城市。圖為初升的太陽照射黃浦江兩岸。（新華社資料照片）

中國統計局日前發布統計報告，上海以7萬9610元（人民幣，下同，約1.1萬美元）名列2022年中國收入最高的城市第一，遠遠超過全中國平均3萬6883元。

第一財經報導，中國統計局近日發布「中國統計年鑑2023」，其中記錄了2022年31省的人均可支配收入水準。據統計數字，上海以7萬9610元穩坐第一，緊接在後的是北京的7萬7415元。

根據這項統計，2022年中國31省的人均可支配收入為3萬6883元。統計另列出31省的人均財產淨收入，北京與上海是唯二破萬的城市，分別為1萬2418元、1萬741元。

報導引述廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，北京跟上海的居民人均薪資收入本身就高，薪資收入轉化為財產收入也相對高。出於保值、增值的需要，手裡有錢就會做更多投資 ，不論是動產還是不動產投資也都比較多，相應的人均財產淨收入也會比較高。

統計顯示，2022年中國全國的人均財產淨收入為3227元，除了北京與上海，浙江、廣東、江蘇、福建和天津也高於全國平均。

丁長發指出，這些經濟發達的省份，城鎮化的程度很高，城市的房子比較好出租，容易帶來相關收入。

根據這份統計，無論是「人均可支配收入」或「人均財產淨收入」，浙江都僅次於北京、上海，名列第3。

丁長發說，浙江是目前民營經濟、縣域經濟發展蓬勃的省份，人均收入高，加上投資意識濃厚，很多人會把收入用於投資股票、不動產，進而帶來相關收益。

「可支配收入」是指總收入扣除如貸款 、稅金、禮金與捐款等非消費支出後，最終可用於消費的資金總和。

「財產淨收入」是指出讓動產和不動產，或將動產和不動產交由其他機構、單位或個人使用並扣除相關費用後得到的收入。具體包含存款利息、有價證券紅利、儲蓄 性保險投資和其他股息與紅利等收入，以及轉租承包土地經營權、出租或出讓房產與其他不動產收入等。