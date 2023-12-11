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滴滴小貸平台增資5億美元 再與螞蟻及騰訊搶市場

記者黃雅慧／綜合報導
滴滴旗下的小貸公司西岸小貸獲巨額增資。（中新社資料照片）
滴滴旗下的小貸公司西岸小貸獲巨額增資。（中新社資料照片）

中國叫車平台滴滴旗下的小貸公司西岸小貸獲巨額增資，股本從2.88億美元增至7.88億美元，增資金額5億美元，高達1.7倍。顯示西岸小貸在激烈競爭的小貸市場中再獲得資金挹注，有本錢再與螞蟻及騰訊等業者搶市場。

目前註冊資本在50億（人民幣，下同，約7億美元）以上的小貸公司有12家，包括螞蟻小微小貸、騰訊旗下財付通網絡小貸、字節跳動旗下中融小貸、京東旗下京東盛際小貸等。

據界面新聞報導，西岸小貸成立於2017年8月，法定代表人及執行董事為馮地智，唯一股東為滴滴（香港）科技有限公司。

經營範圍包括開展各項貸款、票據貼現、資產轉讓和以自有資金進行股權投資（其中股權投資餘額不得超過註冊資本的30%）。

近年來中國小貸公司增資與退場並存。增資的公司如京東盛際小貸註冊資本，4月從55億增至80億；美團小貸註冊資本去年12月從50億增資至75億；今日頭條旗下中融小貸去年4月註冊資本由50億增至90億。

一般而言，增資主要是為了使公司更加符合監管要求。此外，資本基礎的擴大，將支持更大一部分在線貸款活動。網絡小貸的融資渠道主要有股東增資和借款、銀行借款、ABS和發債。

不過受到中國監管機構嚴格監督與市場環境影響，有一些公司正在退場，據人行7月發布第2季小貸公司統計數據顯示，至6月底，中國全國共有5688家小額貸款公司，年減7.5%；貸款餘額8270億，年減11.9%。

行業寒冬與汰換也影響到小貸公司上市路。界面新聞報導，濱江科貸決定終止在新三板掛牌。

目前新三板掛牌小貸公司僅剩14家。業內人士分析，目前小貸公司申請摘牌原因有幾項：一是經濟環境影響，貸款需求少，規模受壓縮；二是在官方強監管下，小貸公司定位尷尬，受到整體融資成本偏高，不完善的信用體系導致不良貸款率上升，交易運營成本過大、機構經營成本上升等困境制約。

貸款 投資 融資

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