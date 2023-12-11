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海南自貿港求才聚焦4大產業 提供逾萬工作機會

財經新聞組／綜合報導
海南正處於自貿港建設關鍵期和高質量發展窗口期。圖為海口新海滾裝碼頭客運綜合樞紐站項目。（新華社資料照片）
海南正處於自貿港建設關鍵期和高質量發展窗口期。圖為海口新海滾裝碼頭客運綜合樞紐站項目。（新華社資料照片）

首屆中國（海南）人才交流大會9日在海口開幕。在同步舉辦的專場招才引智活動上，用人單位向海內外求職者提供了超過1萬個工作崗位。

中新社報導，本次招聘崗位聚焦海南自貿港旅遊業、現代服務業、高新技術（高科技）產業、熱帶特色高效農業等四大主導產業，面向大學畢業生、社會人才、外籍留學生、海歸人才等開展對接。據當地媒體報導，企業提供年薪超過30萬（人民幣，下同）崗位約千個，有100餘個崗位年薪超過100萬。

「海南正處於自貿港建設關鍵期和高質量發展窗口期，比以往任何時候都求賢若渴。」海南省委書記馮飛在致詞中說，目前海南四大主導產業占全省生產總值比重已超過七成，種業、深海、航天三個未來產業茁壯成長，為人才提供了任職和創業的廣闊舞台。同時，海南自貿港對標世界最高水平開放形態，對於人才就業創業有巨大優勢。

本次招聘會不僅有教師、行政等傳統崗位，還出現農業青年科學家、空天信息（太空資訊）大數據分析師等高精尖崗位（高端職位）。三亞崖州灣科技城國際人才工作站負責人楊帆說，園區圍繞南繁種業、深海等主導產業，招聘基因組育種科學家、深海科研學術帶頭人等職。

「在海南有廣闊天地讓我去學習成長。」北京大學生命科學學院博士袁瑋鴻計畫入職海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區（樂城先行區），從事政策研究和項目落地工作。她說，樂城先行區是中國唯一的醫療特區，擁有諸多先行先試政策，能夠讓她施展所學。

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