中國疤痕效應 經濟欲振乏力 學者估明年GDP放緩至4.4%到4.8%

由於房地產行業持續疲軟和外部需求疲軟，2024年中國國內生產毛額（GDP）成長可能放緩至4.6%。(歐新社)

國際貨幣基金組織（IMF）先前表示，由於房地產 行業持續疲軟和外部需求疲軟，2024年中國國內生產毛額（GDP）成長可能放緩至4.6%。學者認為，中國經濟仍將受到三年疫情 造成的「疤痕效應」影響，預估明年GDP成長率將放緩至4.4%到4.8%之間，相較過往高速成長開始減速。

中國經濟在後疫情時代增長仍放緩，包括拉動經濟「三駕馬車」的零售、出口和投資 均未能達到預期，加深各界對2024年增長放緩的擔憂。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊表示，今年中國全年GDP應該可以到5.3%，跟去年平均起來才4%，所以明年差不多在4.5%到4.8%之間，要恢復到過去6%以上是不太容易。

劉孟俊認為，中國經濟正在結構性轉變，主要還是新冠疫情封城以來，然後再加上美中貿易戰等因素，新舊傷都還是在修復，所以是經濟疤痕效應。

劉孟俊進一步指出，新傷就是房地產泡沫，還牽扯到地方財政負債問題，他提出警告，2023年到2030年將是中國地方債償還高峰，恐怕還會衍生出本土金融危機。

淡江大學外交與國際關係學系副教授李志強則認為，明年中國GDP可能在4.5%以下，因為今年整年的GDP有機會超過5%，相對2024年來說是基期高，所以要達到5%以上比較困難。「4.5%可能都有點勉強了，主要還是看2024年全球景氣是否恢復較快。」

李志強指出，出口占中國GDP近兩成，而中國仍是世界工廠，若出口增加就會拉動GDP成長。「中國最壞情況應該是過去，類似像L型的復甦情況。」

至於三駕馬車之一的投資，李志強認為，靠國企、民企投資去拉動成長是比較不容易，尤其國企現在債務問題嚴重，拿不出錢了，民企則是近幾年幾乎都是衰退。「民企會根據景氣循環來判斷決定投資，所以如果明年景氣相對比較好一點的話，那投資可能會有點恢復。」

李志強則對長期中國經濟前景有條件的樂觀，「40年前改革開放也是沒錢，什麼都沒有，就看有沒有決心調整體質，例如繼續對民企和外資開放，修改以往一些相對保守的經濟政策。」