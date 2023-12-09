台積電11月合併營收攀同期次高 Q4有望再寫新高

台積電 8日公布11月合併營收新台幣2060.26億元（約65.4億美元），為今年次高、也是歷年同期次高；累計今年前11月累計營收為新台幣1.98兆元（約628億美元），表現略優於市場預期。

法人預期，第4季營運有機會再度改寫歷史新高，全年合併營收若以新台幣計算，在新台幣匯率 弱勢情況下，全年合併營收可望年減個位數左右。台積電8日股價收在570元，上漲4元。

台積電11月合併營收新台幣2060.26億元（約65.4億美元）、月減15.3％，較去年同期減少7.5％；累計今年前11月合併營收為新台幣1兆9854億元（約630億美元）、年減4.1％，是歷年同期次高。

對本季營運展望，台積電先前在法說會中釋出財測，預估季合併營收將落在188億~196億美元區間，與第3季相比將季增8.8%~13.4％，中間值約11.1％，以新台幣兌美元匯率32兌1美元計算，新台幣營收約落在6016億~6272億元（約191億~199.2億美元）之間。

台積電10月及11月合併營收累計達新台幣4492.29億元（約142.6億美元），代表12月合併營收只要落在新台幣1523.71億~1779.71億元（約48.3億~56.5億美元）區間即符合預期。法人認為台積電第4季財測將可望順利達標，有機會觸及中高標水準，更可望是今年最高點。

據了解，台積電第4季持續握有蘋果3奈米製程大單，A17處理器訂單持續投片之外，應用在Macbook 及iPad等終端裝置的M系列開始拉高投片動能，訂單看到明年第1季，成為支撐台積電下半年營運至明年第1季的關鍵動能。

世界先進8日同步發布11月自結合併營收達新台幣29.22億元（約9281萬美元）、月減9.9％，為今年4月以來低點，年減8.7％；累計前11個月合併營收為新台幣347.63億元（約11億美元）、年減28.9％，是三年以來同期低點。由於晶圓出貨量減少，成為11月合併營收低於10月的原因。