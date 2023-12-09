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聯發科年月雙增 近14個月來最佳

記者李孟珊／綜合報導

聯發科8日公告11月營收新台幣430.71億元（約13.6億美元），月增0.61%、年增19.23%，為近14個月以來新高。智慧型手機需求回溫，加上新一代旗艦晶片天璣9300出貨助攻，法人預期，聯發科本季營收有機會達到財測的高標值。

聯發科副董暨執行長蔡力行表日前在法說會中提出對本季的看法，因新一代旗艦晶片天璣9300開始出貨，帶動手機業務營收強勁成長，抵銷智慧裝置平台季節性下滑，以美元兌新台幣匯率1：32元計算，推估單季合併營收將落在新台幣1200億~1266億元（約38.1億~40.2億美元）、季成長9%~15%，毛利率將為45.5%~48.5%，費用率預估28%~32%。

法人指出，聯發科10月、11月累計營收新台幣858.82億元（約27.2億美元），12月營收若達新台幣407億元（約12.9億美元），即可達到財測高標。今年前11個月營收新台幣3897.66億元（約123.7億美元），較去年同期減少23.59%。

蔡力行看好，聯發科最新一代旗艦晶片天璣9300進一步提升CPU和GPU性能，配備強大AI處理單元（APU），可運行生成式AI大型語言模型，首款搭載手機將在今年底上市，在天璣9300出貨帶動下，第4季手機營收將繼續成長，增幅再優於第3季。

蔡力行點出，在過去幾個月，觀察到整體通路庫存改善，尤其是在手機方面，聯發科連續五季庫存降低，第3季末庫存周轉天數已到90天的健康水位，預計整體庫存環境在未來幾季將繼續改善。

外資分析，聯發科的旗艦天璣9300不僅可望挹注第4季營運，動能更有機會延續到2024年。外資認為，儘管行動AI運算可能不會在短期內顯著貢獻聯發科的營收與獲利，但在AI趨勢中，智慧型行動運算業務的價值將增長，邊緣AI運算將驅動智慧型手機產品升級、換機等，將為聯發科的業績表現增添柴火。

AI 晶片 智慧型手機

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