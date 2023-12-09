台灣11月出口止跌回升 金額374億美元 成長3.8% 增幅16個月最佳

台灣11月出口374.7億美元，年增3.8%、是16個月最佳，再次止跌回升。圖為基隆港貨櫃碼頭裝卸貨櫃的狀況。(記者黃義書／攝影)

台灣財政部 8日公布11月出口374.7億美元，年增3.8%、是16個月最佳，再次止跌回升，財政部認為出口黎明「慢慢亮」，12月也將正成長，連二紅在望，全年規模上看4300億美元，將是史上第三高 。

財政部統計處長蔡美娜表示，11月出口由黑翻紅主要受惠AI商機、科技新品拉貨潮，外銷景氣朝正向發展。

從貨類觀察，11月資通與視聽產品出口93.7億美元，年增74%，規模、年增率皆創歷年單月新高，持續大放異彩。其中，電腦及其附屬單元與零附件倍增，儲存媒體年增二成三。

電子零組件11月出口仍為負成長，年減3.6%，財政部評估12月有機會轉正，但2024年1月較篤定能由黑翻紅。

蔡美娜表示，今年以來產業飽受高庫存、低消費和低投資 衝擊，造成今年前七月出口大幅拉回，之後逐漸震盪回穩。主計總處預測自今年第4季一直到明年第4季，將一連五季上揚，顯見出口回升態勢趨於明朗。

財政部統計，累計今年前11月出口3925.6億美元，年減11.5%；進口3231億美元。前11月出超694.6億美元，提前超越歷年全年水準。

不過，蔡美娜坦言，11月出口回升不算太大，且各類貨品表現參差不齊。全球終端需求仍無法擺脫高通膨與升息效應干擾，客戶端多採謹慎保守態度管控庫存，國內廠商接單仍受壓抑，出口回升步調低緩，強度、廣度都不足。

主計總處先前將第4季出口年增率從4.9%下修至2.9%，偏向低度成長，蔡美娜表示，今年第4季旺季「有點涼」。

此外，蔡美娜提到，若以主計總處第4季出口預測值1150億美元計算，若要達標，12月出口值必須有394億美元，相當於年增率要10.3%，但目前看來「具有相當挑戰性」。

按季節走勢推估，財政部預估12月出口值將在372億至382億美元，年增率介於4%至7%，低於主計總處預測。

此外，11月進口276.7億美元，年減14.8%，連13黑，主因半導體設備投資續呈縮減，以及液化天然氣、煤等化石燃料進口價格回落。累計前11月進口3231億美元，年減18.7%。蔡美娜表示，預料今年全年進口恐會創下金融海嘯以來的14年最大降幅。