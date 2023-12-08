中國外匯存底終結連3跌 上月達3.1兆美元

在連跌三個月後，中國外匯存底終於止跌回升，走升705.83億美元，增幅為2.28%。（中新社資料照片）

在連跌三個月後，中國外匯存底終於止跌回升。中國國家外匯管理局7日公布最新數據顯示，11月底中國外匯存底規模為3兆1718.07億美元，較10月底走升705.83億美元，增幅為2.28%。

與此同時，中國人行持續增加黃金儲備，最新持有規模7158萬盎司（約2,226.39噸），季增38萬盎司（約11.82噸），為連續第13個月增持，而當月黃金儲備對應的美元價值按月增35.3億美元至1457.01億美元。

中國國家外匯管理局指出，11月受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策預期等因素的影響，美元指數下跌，全球金融資 產價格也跟著整體上漲。匯率 折算及資產價格變動等因素綜合作用，致使當月外匯存底規模上升。

外管局並稱，中國「經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面沒有改變，將繼續支援外匯儲備規模保持基本穩定」。

界面新聞報導，英大證券首席宏觀經濟學家鄭後成分析指出，從資產價格看，美國十年期國債殖利率 在上月大幅下行，帶動歐元區十年期公債到期殖利率，以及英國十年期公債殖利率下跌，推升外匯存底債券資產價格。其次，11月美元指數下跌約3%，外儲中的非美資產折算成美元後價值上升。

鄭後成指出，中國11月貿易順差達684億美元，較10月增加118.7億美元，這也對中國外匯存底形成一定支撐。

他預測中國12月外匯存底將有機會繼續走升。一方面，在美國聯準會升息預期降溫的背景下，十年期美債殖利率和美元指數將繼續承壓；另方面，中國外貿可能延續出口強、進口弱的格局，貿易順差將繼續擴大。