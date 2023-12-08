中國11月出口轉正 進口意外衰退

中國海關總署7日公布11月出口金額年增0.5%，時隔半年再度轉正，主因新能源汽車出口大幅成長，但進口意外年減0.6%，時隔一個月再度衰退。

專家指出，海外進入傳統消費旺季，中國國內消費和內需動能逐步增強，加上低基數效應，預計未來幾個月進出口持續修復改善，出口按年有望保持擴張態勢。

按美元計價，中國11月出口2919.3億美元，年增0.5%；進口2235.4億美元，年減0.6%；貿易順差683.9億美元，擴大4%。

澎湃新聞報導，海關總署統計分析司司長呂大良表示，進入第4季，中國外貿發展的積極因素不斷增多。根據海關貿易景氣統計調查，反應出口、進口訂單增加的企業占比均有提升，實現全年外貿促穩提質目標的基礎更加堅實。

11月出口增速轉正，專家認為，去年同期基期效應、國際市場壓力趨緩等，是11月出口年增率轉正的主要原因，尤其新能源汽車出口暴增，今年前11個月整體汽車出口成長就高達79%。

進口轉跌主要受大宗商品價格超預期回落影響，加上原油、煤炭等商品進口均價按年下滑幅度過大，拖累進口金額表現。

中國商務部 研究院學位委員會委員白明表示，11月出口轉正與中國對外貿企業的支持力度有很大關係，也是不斷夯實外貿發展產業基礎的結果。

另外，也與目前國際市場壓力趨緩有關，可以看到韓國、越南 等經濟體現在外貿也在逐漸恢復增長。

東方金誠首席宏觀分析師王青說，11月出口增速開始轉正，第4季外需對經濟增長的拖累效應將明顯弱於第3季，從主要出口目的地來看，主要源於當月對美出口增速由負轉正，對頭號交易夥伴東協出口降幅顯著收窄，而這兩項變化很大因素源於去年同期基期較低。

進口方面，王青認為，11月官方製造業PMI在收縮區間小幅下滑，當月反映需求不足的企業占比升至60.5%，預計將在短期內繼續拖累進口需求強度。同時，11月國際大宗商品價格延續緩步下跌，價格因素也可能會對12月進口額增速產生一定下拉作用，預計12月進口表現仍將偏弱。