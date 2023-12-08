中國經濟成長降速 人行官員認了

中國人民銀行貨幣政策委員會委員王一鳴7日在一場論壇上表示，由於房地產 市場供需正在發生重大的變化，以及基建投資 對經濟增長的拉動作用正在逐漸遞減，中國經濟正從高速向中速收斂，然而新動能短期內又難以完全替代掉傳統動能肉眼可見的衰減。

中國證券報報導，王一鳴出席「2023全球財富管理論壇」時指出，在經歷疫情 三年衝擊，中國經濟實在不可能一日就達到良善的修復，恢復也不能總是走老路，對經濟恢復面臨的複雜性一定要有足夠預估去因應。

他認為，經濟修復過程必須要轉變發展方式，要優化經濟結構、提升成長動力。

針對當前中國經濟形勢，王一鳴說， 中國正由高速增長向中速增長收斂，此變化的背景是中國房地產市場的供需正在發生重大變化，還有傳統製造業亦在達峰後進入平台期，基礎建設特別是大規模的大型基礎建設空間逐步收窄，傳統動能驅動中國經濟高速增長正在放緩。

王一鳴提及，科技創新是未來中國最重要的新動能，特別是在這個特殊的轉型期。而提高全要素生產力關鍵在科技創新和自立自強。

同時，他提到，如果產業能夠升級新動能，包括傳統產業的數位化、智慧化改造，如中國的鋼鐵、石化、建材、輕工紡織都為全球最大產業，其智慧化、數位化改造將會帶來巨大且良好的成長空間。