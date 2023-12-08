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中國銀行求貸 調降利率、發放優惠券攬客

記者黃雅慧／綜合報導

相較於以往年末衝刺攬儲業績，今年中國銀行業卻以「求貸」為主流，四大國有銀行消費貸產品年利率大多「卷」（激烈競爭）至3.5%以下，還同時發放優惠券、折扣券等方式，在限定範圍內降利率攬客。

第一財經報導，以往年底常出現存款利率「翹尾」的中小銀行存款利率不升反降。11月前兩周，包括雷州農商行、天津津南村鎮銀行在內的十餘家中小銀行發布公告調降不同期限定期存款利率，調降幅度在5個基點到35個基點不等。

招攬儲蓄客戶的優惠活動也減少。取而代之的是力推消費貸，畢竟消費貸是促進消費恢復、激發潛在需求手段之一，也成為銀行發力的新方向。報導引述融360數據統計，10月中國全國性銀行消費貸最低可執行利率為3.42%，較2022年12月下降70個基點左右。

業內人士透露，雖已屆年底，但目前多家銀行信貸投放額度依然充足，策略上告別「惜貸」，而向「求貸」轉變。

現在銀行內部對於貸款指標非常看重，部分銀行的全員營銷指標也將貸款放在重要位置。

根據人行發布第三季中國貨幣政策執行報告指出，9月新發放貸款加權平均利率為4.14%，較6月的4.19%下降5個基點。信貸利率價格戰「衝」貸款或將導致銀行淨息差進一步承壓。

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