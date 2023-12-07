阿里巴巴年度配息 總額衝25億美元

阿里巴巴6日公告，將向股東就2023財年首次配發年度股息，此次配息總金額將達25億美元，這也是阿里史上第三次現金配息。

公告指出，阿里配息方案分別為每股普通股配發0.125美元或每股美國存託股票（ADS）配發1美元現金股息，以美元支付。阿里每單位ADS表彰八股普通股。

阿里巴巴向來以保守財務經營策略聞名，此前的兩次派息紀錄：一次落在2009年，目的為慶祝公司成立十周年，向股東派發每股20分港幣的特別股息，總金額為10.1億港幣；第二次落在2010年12月，目的為招攬員工、補償股東，派發總計約11億港幣，同時增發上限為1.56億股的股權激勵。

此次面向全體股東配息，也是阿里2014年在美股 上市，以及2019年再度回歸港股以來首次大規模配息。這次宣布配息時間點正值其創始人馬雲 傳出擬賣股並造成阿里股價崩跌之後，時機點讓外界產生諸多聯想。

自11月16日以來，阿里在港股、美股股價均持續下跌，期間阿里港股累計下跌達16.05%，美股累計跌幅達16.87%。

綜合中媒報導，一段時間以來，幾個消息讓市場對阿里前景不確定性增加：一是消費渠道多元、消費降級影響淘天集團增長預期；二是因消費低迷、估值不理想，暫緩生鮮電商盒馬的IPO進程；三是受美國晶片 禁令衝擊，暫停阿里雲拆分，讓市場對其「新增長曲線」產生擔憂；四是儘管阿里闢謠「馬雲減持」消息，但市場對於阿里的信心與預期仍未回升。

阿里競爭對手拼多多美股自11月16日以來股價累計上漲25.38%，並於本月1日以總市值1959億美元，超越阿里巴巴1907億美元，成功登頂中概股市值榜首。