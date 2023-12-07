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阿里巴巴年度配息 總額衝25億美元

記者黃雅慧／綜合報導

阿里巴巴6日公告，將向股東就2023財年首次配發年度股息，此次配息總金額將達25億美元，這也是阿里史上第三次現金配息。

公告指出，阿里配息方案分別為每股普通股配發0.125美元或每股美國存託股票（ADS）配發1美元現金股息，以美元支付。阿里每單位ADS表彰八股普通股。

阿里巴巴向來以保守財務經營策略聞名，此前的兩次派息紀錄：一次落在2009年，目的為慶祝公司成立十周年，向股東派發每股20分港幣的特別股息，總金額為10.1億港幣；第二次落在2010年12月，目的為招攬員工、補償股東，派發總計約11億港幣，同時增發上限為1.56億股的股權激勵。

此次面向全體股東配息，也是阿里2014年在美股上市，以及2019年再度回歸港股以來首次大規模配息。這次宣布配息時間點正值其創始人馬雲傳出擬賣股並造成阿里股價崩跌之後，時機點讓外界產生諸多聯想。

自11月16日以來，阿里在港股、美股股價均持續下跌，期間阿里港股累計下跌達16.05%，美股累計跌幅達16.87%。

綜合中媒報導，一段時間以來，幾個消息讓市場對阿里前景不確定性增加：一是消費渠道多元、消費降級影響淘天集團增長預期；二是因消費低迷、估值不理想，暫緩生鮮電商盒馬的IPO進程；三是受美國晶片禁令衝擊，暫停阿里雲拆分，讓市場對其「新增長曲線」產生擔憂；四是儘管阿里闢謠「馬雲減持」消息，但市場對於阿里的信心與預期仍未回升。

阿里競爭對手拼多多美股自11月16日以來股價累計上漲25.38%，並於本月1日以總市值1959億美元，超越阿里巴巴1907億美元，成功登頂中概股市值榜首。

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