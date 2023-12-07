中半導體設備銷售Q3暴增4成 占全球銷售額43%

今年第3季全球半導體設備銷售大跌，唯獨中國市場暴增4成。圖為西部（重慶）科學城華潤微電子重慶園區工人在8吋功率半導體晶圓生產線作業。（新華社）

日本 半導體製造裝置協會（SEAJ）日前公布統計數據顯示，2023年第3季全球半導體製造設備銷售額較去年同期下滑11%至256億美元，已連續2季陷入萎縮，且創下4年來最大降幅。然而，半導體設備在中國市場的銷售額卻暴增42%，顯示中國是全球半導體設備業發展的最大驅動力量，令業界大感意外。

芯智訊引述日本半導體製造裝置協會數據，指就各區域第3季銷售情況，台灣市場銷售額為37.7億美元，較去年同期暴跌48%，下滑幅度高居前6大市場之冠。

中國市場銷售額較去年同期暴增42%至110.6億美元，占全球整體銷售額比重達43%、首度突破40%大關，已連續2季高居全球最大半導體設備市場。

日本SEAJ與國際半導體產業協會（SEMI）根據全球80家以上半導體設備商每月提供的數據匯整而成。「日經新聞」分析，全球半導體設備投資 停滯主因是智慧手機等產品銷售不振，拖累全球晶片 設備銷售額，在連續2季陷入萎縮後，也在第2季出現4年來最大的萎縮幅度（20%）。

報導指出，與此相反的是，中國廠商採購意願非常強烈，中國市場季度銷售額則創下歷史新高紀錄。今年三季度全球9大晶片製造設備商於中國市場的營收合計約105億美元、較去年同期暴增70%。今年第3季9大晶片設備商在中國市場營收占整體營收比重達44%、較去年同期23%呈現大幅增長。

例如，荷蘭曝光機大廠艾司摩爾（ASML）第3季來自中國市場營收占比已由上一季的24%大幅提高到46%。今年前三季來自中國市場營收較去年同期漲約3倍。

全球第一大半導體設備廠美國應用材料（AMAT）第4財季（截至2023年10月29日）來自中國營收與上季相比大增17個百分點至44%，該公司預計未來在中國營收占比仍將維持高位。

科林研發集團（Lam Research Corporation）今年第3季來自中國的營收占比也大幅提升了22個百分點至48%。

此外，日本半導體設備大廠東京電子（TEL）公布第3季財報數據也顯示，來自中國市場的營收占比提高到43%。該公司稱，雖然中國先進製程投資延遲，但成熟製程投資則大幅加速。

報導指出，今年中國半導體設備市場的需求的增長，主要是由於美、日、荷對先進晶片製造設備的實施出口管制，迫使中國加強了對於成熟製程產能進行投資。