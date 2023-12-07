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工業機器人市場 中國連霸10年 2022占據全球52%

財經新聞組／綜合報導
「2022年中國機器人產業數據」顯示，中國連續十年成為全球最大工業機器人市場。圖為中國機器人產業發展大會現場展示的「智能四足機器人」。（中新社）
「2022年中國機器人產業數據」顯示，中國連續十年成為全球最大工業機器人市場。圖為中國機器人產業發展大會現場展示的「智能四足機器人」。（中新社）

2023中國機器人產業發展大會5日在安徽省蕪湖市舉行，大會發布的「2022年中國機器人產業數據」顯示，中國連續十年成為全球最大工業機器人市場。

中新社報導，中國機械工業聯合會秘書長、中國機器人產業聯盟執行理事長宋曉剛介紹，2022年，中國工業機器人市場占據了全球市場的52%，連續十年成為全球最大市場。其中，中國品牌的工業機器人增長是最近十年來同比最快的，幾乎超過一半的國民經濟中類領域裡面都有自主品牌機器人的應用。 　　

中國工業和信息化部裝備工業一司副司長汪宏表示，今年1月至10月，中國機器人產業營業收入超過1300億人民幣（約182.6億美元），同比增長9.3%，機器人產品進出口總額達26.6億美元，同比增長23%，機器人產業發展旺盛，潛力巨大。

據汪宏介紹，中國機器人技術產品不斷創新為產業發展注入強勁動能。減速器、控制器、伺服系統等關鍵零部件技術持續提升。工業機器人呈現系列化發展，從高速、高精到高負載、高可靠的產品不斷面世，服務和特種機器人產業化進程加速。

此外，中國機器人應用領域日趨豐富持續拓展產業發展空間。新能源汽車、鋰電池、光伏（太陽能）等新興產業快速發展，衛浴、陶瓷、五金等傳統產業加速轉型，帶動中國在役工業機器人數量突破150萬台，占全球總量比重超過三分之一，製造業機器人密度達到每萬名工人392台，位居全球第5。

全球機器人產業未來如何發展？國際機器人聯合會秘書長蘇珊娜認為，機器人的使用將更加普及和低成本化，不僅是大型的國際性公司可以使用到機器人，中小型企業也可以享受機器人帶來的便利。人工智慧與機器人的整合更加緊密，機器人將變得更智能更快速更高效，未來機器人將成為人類真正的合作者。

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