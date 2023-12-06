「以價換量」撐盤中國一線城中古屋銷量回升

中國一線城市「北上廣深」11月二手房成交量回升；圖為北京建外SOHO樓盤。（中新社）

中國一線城市「北上廣深」11月二手房（中古屋）成交量回升。中國媒體指出，短暫回溫背後固然有政策疊加影響，但更重要的因素是當下市場成交量很大程度有賴於「以價換量」，降價等因素帶動的需求具有短期性，明年第1季季節性回升是確定的。

一財網報導，11月北京二手住宅網簽量1.2萬套，月增17.8%；深圳成交0.3萬套，月增12.9%；廣州成交1萬套，月增8.7%；上海1.6萬套，月增7.1%。

深圳房市谷底回升，主因11月23日起開始執行兩項房市新政：一是下調二套住房首付比例，二套住房個人住房貸款 最低首付款比率統一調整為40%。二是享受優惠政策的普通住房標準有所鬆動，二手房交易時將節省不少稅費。

北京近期雖沒有新政推出，但二手房市場也出現躁動，11月北京二手住宅網簽量為12,545套，雖然與今年的高峰期相距甚遠，但北京二手房再次來到1.2萬套的「榮枯線」以上，成交量在1.2萬套-1.7萬套之間屬於比較正常的市場狀態，若高於2萬套代表市場較熱，低於1.2萬套則說明市場流通性欠佳。

廣州11月二手房網簽套數創下年內第二高位，廣州市房地產 仲介協會認為，在政策利多的背景下，為縮短房屋置換周期，部分業主願意提供一定的議價空間促進成交。

上海中原地產表示，買家觀望心態嚴重，低迷的成交量不足以支撐起價格止穩，交易周期變得很長，為了達成交易，成交價格只能一降再降，旺季走出比淡季還弱的行情。

就後續一線城市二手房價 走勢，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，價格端預期將持續走弱，需求釋放很容易出現短期回升後再次下滑的情況，明年第1季還要視政策、房價、新房供應等綜合判斷，但季節性回升是確定的。