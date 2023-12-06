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2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

惠譽：中國明年房市銷售跌幅 預計趨緩

記者謝守真／綜合報導

國際信評機構惠譽5日發布報告指出，中國房地產銷售下滑走勢在2024年會趨緩，跌幅預計放緩至0%至5%，代表全年銷售額將在人民幣10兆至10.5兆元之間，但不同地區和開發商之間的經營狀況和業績表現差異會持續存在。

惠譽預計，2024年中國房地產開發商的經營環境仍充滿挑戰，銷售表現將繼續因地域和開發商類型而不同，並指經濟活躍地區的房市將在未來12個月內逐步走穩，而這受益於限制政策的取消、長期基本面的增強及中國人口流動等多重因素影響。

然而，惠譽報告指出，中國三、四線城市的房地產市場則仍需要漫長時間來消化大量未售出的庫存。

惠譽認為，中國房企營業及融資條件將持續分化。其中，受北京當局支持的開發商明年將持續受惠於穩健的融資管道，且其業務也傾向供需狀態更為穩健的一線城市發展。

對於許多民營房企而言，將持續面臨融資環境的困難，還有財務狀況和業務靈活性將受到限制。對此，惠譽指出，財務結構仍是大多數開發商最重要的評級因素。

另外，惠譽預期，北京當局將繼續致力於遏制房地產市場的下行壓力，並且將積極採取措施避免因未完工房地產項目積壓及房價大幅波動，對市場造成負面干擾。

惠譽 房地產 融資

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