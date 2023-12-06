香港採購經理人指數 終止連4個月跌勢

史坦普全球5日公告，11月香港 採購經理人指數（PMI）經季節調整後，由10月的48.9微幅回升至50.1，終止連續四個月跌勢，重返50以上的擴張區間。

綜合港媒報導，從相關數據來看，香港私營經濟11月營商環境轉趨穩定，企業新增訂單和產量跌幅亦放緩，而採購量亦呈類似趨勢，為就業 和庫存恢復增長提供支持，並大幅改善商界的悲觀情緒。

然而，企業為保住銷售狀況，即使成本上升，但對提高售價卻顯得克制，這反映企業的盈利受壓。

其中，企業11月新增訂單量連續五個月減少，但跌幅已逐漸收窄。單就來自大陸的新增業務來看，其緊縮速度也同樣減慢。

隨新增訂單跌幅放緩，經營活動的緊縮速度也減緩至四個月來最低，但整體非常輕微。綜觀不同行業數據，其中以批發及零售業 的減產幅度較小，因此整體跌勢緩和。

此外，展望未來12個月的產出前景，業者依然悲觀，但相較10月明顯改善，多家受訪公司預期經濟好轉，對銷售成長亦予以厚望。

史坦普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，香港11月營商環境轉趨穩定，新訂單和經營活動的跌幅放緩至輕微，兩者指數改善為PMI重抬升勢提供支持。

而企業重新擴充人手、回補庫存，企業悲觀情緒大幅減退，這些正面訊號都反映在最新PMI調查中。