上證失守3000關 港股再寫今年新低

中、港股5日聯袂開低走低，上證指數時隔一個半月再度失守3000點關口。（中新社）

儘管前一天中國證監會主席易會滿才信心喊話「全力維護資本市場穩定運行」，在市場信心不足下，以及穆迪調整中國國家信評展望至「負面」打擊，中、港股5日聯袂開低走低，上證指數時隔一個半月再度失守3000點關口；香港 恒生指數大跌逾300點收在16327點，再寫今年新低。

上證指數自10月27日以來再跌破3,000點，隨後圍繞該點位震盪拉鋸。截至5日收盤，上證指數跌1.67%，收報2,972.3點；深成指跌1.97%，收報9470.36點；創業板指數跌1.98%，收報1871.1點。代表中股外資動向的「北向資金」5日全天淨賣出逾人民幣75億元，連續三日淨賣出。

恒生指數5日尾盤跌幅雖略見收斂，但終場仍跌1.91%，收於16327.86點，連三日下跌，累計今年以來跌幅17.46%，續創去年11月11日以來新低。

光大證券 表示，中股大盤延續弱勢，市場觀望情緒濃厚，行情轉機要等到12月中央經濟工作會議召開後。在此之前，預計指數或將繼續維持弱勢震盪。

上證指數再度面臨3000點保衛戰。華福證券分析，此前國家隊匯金公司買入手筆不算大，加上年底資金面一般偏緊，大盤有陷入「久盤必跌」風險，可能在12月中下旬加速趕底。

市場機構分析，目前中股整體偏弱震盪，大型股表現更弱，顯示出資金信心不足、缺少持續性主線的現象。

中信建投指出，預計2024年中股有望呈現小牛市，未來將進入熊牛轉換期，2024年至少有兩大因素改善，一是全球宏觀流動性明顯改善，二是中國國內穩增長力度增強。這將推動2024年A股盈利正增長，估值修復。