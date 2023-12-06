我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

上證失守3000關 港股再寫今年新低

記者林宸誼／綜合報導
中、港股5日聯袂開低走低，上證指數時隔一個半月再度失守3000點關口。（中新社）
中、港股5日聯袂開低走低，上證指數時隔一個半月再度失守3000點關口。（中新社）

儘管前一天中國證監會主席易會滿才信心喊話「全力維護資本市場穩定運行」，在市場信心不足下，以及穆迪調整中國國家信評展望至「負面」打擊，中、港股5日聯袂開低走低，上證指數時隔一個半月再度失守3000點關口；香港恒生指數大跌逾300點收在16327點，再寫今年新低。

上證指數自10月27日以來再跌破3,000點，隨後圍繞該點位震盪拉鋸。截至5日收盤，上證指數跌1.67%，收報2,972.3點；深成指跌1.97%，收報9470.36點；創業板指數跌1.98%，收報1871.1點。代表中股外資動向的「北向資金」5日全天淨賣出逾人民幣75億元，連續三日淨賣出。

恒生指數5日尾盤跌幅雖略見收斂，但終場仍跌1.91%，收於16327.86點，連三日下跌，累計今年以來跌幅17.46%，續創去年11月11日以來新低。

光大證券表示，中股大盤延續弱勢，市場觀望情緒濃厚，行情轉機要等到12月中央經濟工作會議召開後。在此之前，預計指數或將繼續維持弱勢震盪。

上證指數再度面臨3000點保衛戰。華福證券分析，此前國家隊匯金公司買入手筆不算大，加上年底資金面一般偏緊，大盤有陷入「久盤必跌」風險，可能在12月中下旬加速趕底。

市場機構分析，目前中股整體偏弱震盪，大型股表現更弱，顯示出資金信心不足、缺少持續性主線的現象。

中信建投指出，預計2024年中股有望呈現小牛市，未來將進入熊牛轉換期，2024年至少有兩大因素改善，一是全球宏觀流動性明顯改善，二是中國國內穩增長力度增強。這將推動2024年A股盈利正增長，估值修復。

證券 香港

上一則

馬斯克的新創事業xAI想募資10億元 已募到1.35億

下一則

巴拿馬塞船 航商繞遠路

延伸閱讀

印度股市牛氣沖天 市值逼近4兆美元 將挑戰港股老4地位

印度股市牛氣沖天 市值逼近4兆美元 將挑戰港股老4地位
時隔31年黃金交叉 台股指數超越港股

時隔31年黃金交叉 台股指數超越港股
人民幣兌美元匯率升破7.14 分析稱行情還沒結束

人民幣兌美元匯率升破7.14 分析稱行情還沒結束
香港17日起股票印花稅降至0.1% 議員斥降幅不足

香港17日起股票印花稅降至0.1% 議員斥降幅不足

熱門新聞

羅傑斯表示，雖然美股上漲，但全球經濟未脫離困難時期，好時光要結束了。（路透）

傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

2023-12-01 01:52
微軟共同創辦人蓋茲（見圖）也愛高股息，他每年靠一個組合笑納4億6,450萬美元股息。(路透)

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

2023-11-28 11:27
Nvidia執行長兼共同創辦人黃仁勳卻表示，他還在擔心市值現為約1.19兆美元的輝達，有一天可能會倒閉。（路透）

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

2023-11-30 06:19
麥格理說，美國經濟的GDP增速遠遠超越GDI，並非好兆頭。 （路透）

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

2023-12-01 06:22
美元兌日圓貶值0.8%，至147.49日圓，繼續從本月觸及的152日圓附近回升。（路透）

美元跌到三個月谷底 Fed理事暗示可能降息 日圓續升

2023-11-28 20:05
2023年即將走到盡頭，2024年投資什麼好？美銀策略師團隊開出一張2024年走勢看俏的資產清單，供投資人參考。（路透）

2024什麼題材最夯？美銀開「5大清單」 再揭別投資這類資產

2023-12-02 07:17

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭