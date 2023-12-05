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中11月新能源車銷量創新高 初估批發銷量94萬輛

記者謝守真／綜合報導
中國新能源乘用車發展優勢不斷鞏固與擴大，初估11月新能源乘用車廠商批發銷量94萬輛，創歷史新高。圖為成都國際汽車展覽會日前舉行，新能源車吸引參觀者。（中新社資料照片）
中國新能源乘用車發展優勢不斷鞏固與擴大，初估11月新能源乘用車廠商批發銷量94萬輛，創歷史新高。圖為成都國際汽車展覽會日前舉行，新能源車吸引參觀者。（中新社資料照片）

中國乘聯會4日表示，2023年中國新能源乘用車發展優勢不斷鞏固與擴大，初估11月新能源乘用車廠商批發銷量94萬輛，創歷史新高，年增29%，累計今年1至11月測算的批發774萬輛，年增35%。但特斯拉11月中國製電動車銷量卻年減17.8%降至8.24萬輛，創下自去年12月以來的最大跌幅。

中國乘聯會微信公眾號指出，今年中國乘用車市場熱度溫和上升，11月進入年底衝刺階段。11月新能源市場在新產品效應和價格的雙重驅動下有望達歷史新高，對11月整體車市強增長構成有力支撐。

乘聯會表示，各車企借助「雙11」宣傳以及月中廣州車展提升關注度，11月車市將維持相對較高景氣度。但「雙11」期間市場反應較為一般，需求端相對偏冷，終端暫未展現銷售爆發的潛力。

近幾年新能源車市場仍處於爆發成長到高速成長的持續上升期，新增長動能推動車市結構性成長，因此11月也是年內新高月度。今年是沒有新能源補貼的第一年，11月缺乏過去幾年補貼退出前的搶購刺激因素，因此上升走勢溫和。

對此，乘聯會稱，目前中國汽車出口的海外市場環境仍維持良好態勢，近期中國新能源乘用車出口持續走強，形成海內外新能源市場同步走強的特性。

乘聯會指出，今年10月中國乘用車市場，新能源銷售萬輛以上的17家廠商批發銷量占總新能源乘用車全月銷量的88.8%，這些企業的11月預估銷量為84萬輛，以正常結構占比預測11月中國新能源乘用車銷售量在94萬輛。

不過，值得注意的是，從乘聯會數據來看，特斯拉11月中國製的電動車銷量較去年同期下滑17.8%至8.24萬輛，這也是自2022年12月以來的最大單月跌幅（當時年減21%）。但是，中製的Model 3和Model Y汽車的交車量比10月上升14.3%。

反觀中國新能源汽車龍頭比亞迪憑著品牌「王朝」和「海洋」等電動車及油電混合車，在11月乘用車交車量再次創新高，突破30.1萬輛，年增31%。

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