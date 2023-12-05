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台積電明年資本支出 恐降至280-300億美元

記者尹慧中／綜合報導
市場傳出，台積電明年資本支出可能降為280億至300億美元，恐下探近四年來低點。（路透）
市場傳出，台積電明年資本支出可能降為280億至300億美元，恐下探近四年來低點。（路透）

市場傳出，台積電因部分製程機台設備可共用，加上部分遞延預算將在今年動用，明年資本支出可能降為280億至300億美元，較今年下滑6.3%至12.5%，恐下探近四年來低點，並牽動對閎康、家登、帆宣、漢唐等設備／檢測相關協力廠下單量，攸關整個供應鏈明年訂單動態。

對於明年資本支出恐較今年縮水的傳聞，台積電4日回應，有關明年度資本支出相關資訊，將以2024年1月法說會公布內容為準。外界預期，即便台積電明年資本支出不再急速衝高，研發投資仍會持續成長，衝刺先進製程技術。

台積電4日股價開高走低，終場下跌5元台幣、收574元台幣，市值再度失守15兆台幣大關，降至14.89兆台幣，外資轉賣5240張，終止連四買。4日ADR早盤跌逾2%。

業界人士透露，台積電明年先進製程研發投資將持續成長，不過，預期部分3奈米先進製程設備機台約八成可和5奈米與7奈米共用。隨著7奈米產能利用率在季節過渡階段，預期明年資本支出重點在3奈米與2奈米以下先進製程與光罩投資；成熟製程持續方面，則會拉升特殊製程比重與先進封裝的部分設備改機等。

法人認為，台積電明年資本支出若低於今年，其二線協力設備廠恐面臨必須「勒緊褲帶」的狀況，至於一線關鍵合作夥伴也勢必面對產業周期調整。

台積電在10月法說會上定調，因應市場短期不確定性，公司投資保持謹慎，今年資本支出維持近320億美元水準，已適當緊縮。

台積電 投資 檢測

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