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中國電動車主滿意度 9年來首度下降

記者黃雅慧／綜合報導
中國電動車市場旺，但中國質量協會調查顯示，中國電動車行業用戶滿意度為九年來首度下降。（路透）
中國電動車市場旺，但中國質量協會調查顯示，中國電動車行業用戶滿意度為九年來首度下降。（路透）

中國質量協會2日發布「2023年中國新能源汽車行業用戶滿意度指數（NEV-CACSI）測評」結果顯示，中國電動車行業用戶滿意度較去年同期下降1分，為九年來首度下降。報告指出，下降主因在於品牌形象和感知質量的明顯下降。該協會指出，中國電動車滿意度下降既是行業發展中的一個重要信號，也是對汽車企業和整個行業的挑戰。

報告指出，純電動汽車用戶滿意度79分，年減1分，為九年來首次下降；插電混動汽車用戶滿意度80分，年減1分，五年來首次下降。

測評數據顯示，品牌形象和感知質量是影響電動車滿意度的最主要原因。2023年，中國電動車品牌形象81分，年減0.9分，中國電動車感知質量80.4分，年減0.5分。

產品質量上，電動車質量可靠性滿意度79.5分，年減1.8分；電動車性能設計滿意度78.9分，年減0.8 分；此外，電動車音響娛樂導航、智慧網聯、駕駛座、儀表盤及車身內裝等因子的性能設計滿意度得分相對較低。

此外，在服務質量上，電動車銷售服務滿意度與售後服務滿意度皆較去年同期下降2分。

報告表示，2023年電動車百輛新車故障發生次數131次，較去年同期增加33次。隨著故障次數增多，電動車用戶抱怨率也處於較高的水平。2023年純電動汽車用戶抱怨率為20%，插電混動汽車用戶抱怨率為19%，分別較燃油汽車高4個百分點、3個百分點。

2023年純電動汽車故障次數發生較高的五大系統分別是智慧網聯、行駛、轉向和制動、內飾、車身外觀、電池，五大系統故障次數約占總體的74%。而智慧聯網系統是故障次數最多的系統。

中國質量協會指出，中國電動車市近年呈現爆發式增長，消費者對於電動車接受度不斷提高。

但隨著市場競爭的日益激烈和消費者對產品質量、服務等方面的要求不斷提高，用戶會特別關注體驗過程中出現的問題，抱怨率也會處於較高水平，整個行業的滿意度提升會面臨著巨大的壓力和挑戰。

電動車

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